Türkiye Yakınları endişeyle bekliyor, yaşlı adam için Tunca Nehri'nde arama yapılıyor

Yakınları endişeyle bekliyor, yaşlı adam için Tunca Nehri'nde arama yapılıyor

Türkiye

Yakınları endişeyle bekliyor, yaşlı adam için Tunca Nehri'nde arama yapılıyor

Edirne'de kendisinden 2 gündür haber alınamayan Abdi Özer (80) için Tunca Nehri'nde başlatılan çalışmalar devam ediyor. Özer’in yakınlarının ise endişeli bekleyişini devam ediyor.

21 Nisan 2021, Çarşamba 15:55 Son Güncelleme:
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Edirne’nin Yolüstü köyünde yaşayan Nejat Özer, önceki gün saat 19.00’dan itibaren ulaşamadıkları babası Abdi Özer için İl Jandarma Komutanlığı’na kayıp başvurusunda bulundu. Özer'in, babasına ait olan ve Tunca Nehri kıyısında bulunan balıkçı teknesinin de yerinde olmadığını söylemesi üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekibi, dün nehirde zodyak bot ve havadan da dronla arama çalışması başlattı. Gün içinde yapılan aramalardan sonuç alınamazken, havanın kararmasıyla çalışmalara ara verildi.

Kayıp Abdi Özer’i arama çalışmaları, bugün de günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Aramalar için bölgeye Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’ne bağlı Su Altı Grup Amirliği’nde görevli 'kurbağa adamlar' sevk edildi. İki ekiple gelen 'kurbağa adamlar'ın da katıldığı arama çalışmaları, Özer’in Tunca Nehri’nde ağ kurduğu bölgelerde yoğunlaştırıldı. 'Kurbağa adamlar'ın su altı aramasına, gün boyu nehir üzerinde AFAD ekipleri, zodyak botlarla köylüler de kendilerine ait kayıklarla gezerek destek verdi. Abdi Özer’in yakınları ise bölgede endişeli bekleyişine devam ediyor.

Olgay GÜLER- Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)

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