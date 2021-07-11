Türkiye Yakınları haber alamıyordu! Feci halde bulundu

Yakınları haber alamıyordu! Feci halde bulundu

Türkiye

Yakınları haber alamıyordu! Feci halde bulundu

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, sabah saatlerinde evden ayrılıp, kayısı toplamaya giden Mehmet Yıldırım (75), bahçede ölü bulundu.

11 Temmuz 2021, Pazar 21:12 Son Güncelleme:
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İlçeye bağlı Delibekirli Mahallesinde sabah saatlerinde kayısı toplamak için evden ayrılan Mehmet Yıldırım'dan haber alamayan yakınları, yaşlı adamı aradı ancak izine rastlayamadı. Durumun bildirilmesi üzerine jandarma ekipleri de Yıldırım için arama çalışması başlattı.

Yıldırım'a ait kayısı bahçesinde arama yapan ekipler, Mehmet Yıldırım'ı hareketsiz yatarken buldu. Yapılan incelemede Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yıldırım'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay)

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