Türkiye Yakınları her yerde onu arıyordu! Feci halde bulundu

Yakınları her yerde onu arıyordu! Feci halde bulundu

Türkiye

Yakınları her yerde onu arıyordu! Feci halde bulundu

Sivas'ın Kangal ilçesinde kayıp olarak aranan Sabri Küçükdağ (42), bir evde başından av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

01 Kasım 2021, Pazartesi 01:08 Son Güncelleme:
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Olay ilçeye bağlı Bektaş köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan Sabri Küçükdağ'dan dün akşamdan itibaren haber alınamayınca durum jandarmaya bildirildi. Köyde arama çalışması başlatan ekipler Küçükdağ'ın en son aralarında alacak verecek meselesi bulunan Yalçın T. (28) ile görüldüğünü tespit etti.

Jandarma ekipleri Küçükdağ'ın köyde Yalçın T.'nin ağabeyi S.T.'nin kullanmadığı evinde olabileceği bilgisini aldı. Ekipler akşam saatlerinde evde yaptıkları aramada Küçükdağ'ı başından av tüfeği ile vurulmuş halde ölü buldu.

Olayın ardından Sivas kent merkezinde olduğu tespit edilen Yalçın T. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Sabri Küçükdağ'ın cenazesi ise otopsi işlemleri için Kangal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS(DHA)

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