Yakınları, kayıp dağcıları teşhis etti

Uludağ'da bulunan ikinci cansız bedenin, 1 Aralık'ta zirveye doğru yürüyüş yaparken kaybolan 2 kişiden Mert Alpaslan'a ait olduğu belirlendi.

Efe Sarp'ın cesedinin yakınları tarafından teşhis edilmesinin ardından, bulunduğu kayalık ve sarp alandan çıkarılan ikinci cansız beden, 112 Acil Servis ambulansıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Bu cesedin Mert Alpaslan'a ait olduğunu yakınlarının teşhis ettiği öğrenildi.

Ölüm nedenleri açıklandı

Bursa Adli Tıp Kurumu morguna getirilen ilk cansız beden Efe Sarp’ın yakınları tarafından teşhis edilmiş, ölüm nedeninin ise ilk bulgulara göre "ısı kaybına bağlı hipotermi" olduğu belirlenmişti.

Adli Tıp Kurumunda yapılan ilk incelemede, Alpaslan’ın ölüm nedeninin de "ısı kaybına bağlı hipotermi" olduğu açıklandı.

Aileleri cansız bedenlerini aldı

Hipotermi sonucu öldüğü açıklanan iki dağcının cenazeleri otopsinin ardından ailelerine teslim edildi.

Kayıp dağcılardan Efe Sarp’ın cenazesi, Aydın Karacasu İlçesi Cumaönü Camisinde yarın öğle namazına müteakip, Mert Alparslan’ın ise İstanbul Büyükçekmece İlçesi Kuba Camisinde bugün ikindi namazına müteakip kılınacağı belirtildi.

Bu haberi de okudular Uludağ'da bulunan cesetlerden birinin Efe Sarp'a ait olduğu belirlendi