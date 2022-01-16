Türkiye Yakınları kayıp ihbarında bulunmuştu! Günler sonra acı haberi geldi

Yakınları kayıp ihbarında bulunmuştu! Günler sonra acı haberi geldi

Türkiye

Yakınları kayıp ihbarında bulunmuştu! Günler sonra acı haberi geldi

Ankara'da 3 gündür haber alınamayan şahıs, ormanlık alanda ölü bulundu. Cansız bedeni ormanlık alanda bulunan şahsın ölüm nedeninin araştırılması için inceleme başlatıldı.

16 Ocak 2022, Pazar 21:28 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre, Ankara’da kendisinden 3 gündür haber alınamayan T.Y.’nin (52) yakınları jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri, kayıp T.Y.’yi bulmak için çalışma başlattı.


Çubuk ilçesine bağlı Kızılek Mahallesi'nde yoğunlaşan ekipler, drone destekli gerçekleştirdikleri aramalar sonucunda T.Y’nin ormanlık alandaki cansız bedenini buldu. T.Y.’nin kesin ölüm nedeninin anlaşılması için cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Avlanmak için sürekli o bölgeye gittiği öğrenildi

T.Y’nin 14 Ocak’ta sabah erken saatlerde evden çıktığı öğrenildi. Sürekli avlanmak için gittiği bölgeye ulaşımını ticari taksi ile sağladığı, indikten sonra 3 kilometre yürüdüğü belirtilen şahsın cansız bedeninin ormanlık alan içinde bulunan telsiz ve radyo vericileri istasyonuna ait kulübede bulunduğu öğrenildi. Kayıp şahsı arama kurtarma çalışmalarına Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da katıldı.

Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

ANKARA (İHA)

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