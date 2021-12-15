Türkiye Yakınları ondan haber alamıyordu! Eve gelenler korkunç manzara ile karşılaştı

Yakınları ondan haber alamıyordu! Eve gelenler korkunç manzara ile karşılaştı

Türkiye

Yakınları ondan haber alamıyordu! Eve gelenler korkunç manzara ile karşılaştı

Bilecik'te yalnız yaşayan ve kendisinden haber alınamayan Mustafa Büyükkibar evinde ölü bulundu.

15 Aralık 2021, Çarşamba 20:36 Son Güncelleme:
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Alınan bilgilere göre, Bilecik merkeze bağlı Gülümbe Köyü Taşlı Mahallesinde yalnız yaşayan Mustafa Büyükkibar'dan yakınları haber alamadı. Evin kapısını da açmayan Mustafa Büyükkibar'ın hayatından endişe eden yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Şahsın evinin kapısı jandarma nezaretinde çilingir vasıtasıyla açıldı. Eve giren ekipler 61 yaşındaki şahsı içeride ölü buldu. Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından köyün eski berberlerinden olan Mustafa Büyükkibar'ın cansız bedeni Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

BİLECİK (İHA)

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