Yakışıklı oyuncu Onur Tuna isyan etti

Yakışıklı oyuncu Onur Tuna, sosyal medya hesabı Instagram'dan yeni bir fotoğraf paylaştı.

Saç baş yolduğu görünümünü veren ve isyan eden bir fotoğrafını paylaşan yakışıklı Tuna'nın yazdığı mesaj takipçilerinin dikkatini çekti.

Onur Tuna paylaşımına "Metropole hapsolmuş pagan" notunu düştü.

"Pagan"ın ne anlama geldiği kimi takipçileri tarafından merak edildi.

Kimi takipçileri ise oyuncunun bu fotoğrafından yola çıkarak "Bu aralar çok sinirlisin" mesajları paylaştılar.

- Abi bu aralar iyi değilsin galiba

- Ana sayfama meteor düştü

- Adamın sinirli hali bile yakışıklı

Pagan'ın kelime anlamı bazı yerlerde çok tanrılı ya da dini olmayan kişi olarak geçiyor.

Pagan sözcüğü ortaçağ boyunca dinsizleri ve Müslümanları ifade etmek için kullanılmış olsa da, Rönesans’tan sonra, Antik düşünceyi ifade etmek için kullanılmıştır. Daha sonra da tektanncı dinler öncesi dinleri ifade etmek için kullanılan pagan sözcüğünün içeriğinin günümüzde de tam anlaşıldığını söylemek zordur.

Pagan Federation International’in Türkiye İnternet sitesindeki tanım ise şöyledir:

“Paganizm kökenleri dünyanın kadiın doğa dinlerine uzanan spritüel bir yaşam tarzıdır. Temelde kökleri Avrupa’nın eski dinlerindedir.[Burada kısıt Yakındoğu ‘yu da içine alan kültür dairesinedir, ancak elbette ki aslen tüm bir coğrafyayı kapsar. Ancak takipçilerinin bir kısmı diğer ülkelerin yerel inançlarına da büyük önem ve değer verirler. Her şeydeki kutsallığa dair bir inanç dünyanın her yerinde bulunabilir. Paganlar bunu mirasları ve kökenleri olarak görüp, bunların modern yaşama uyumlu olacak şekilde adapte edilmiş formlarıyla, öncüllerinin inanç ve değerlerini korurlar. Doğanın kutsallığını kutlar ve her şeyde var olan ilahiliğe evrenin içinden akan ve hem görülebilen hem de görülemeyen bilinemez tine- saygı duyarız.”

Öncelikle Paganizm anakronik bir bakış açısıyla anlatılmaya çalışıldığı gibi, “spritüel “ yani “ruhsal” bir yaşam tarzı değil tamamıyla pratiğe ve Doğa’ya dönük bir yaşam tarzıdır. Pagan kutsallığı ve pratiği “ruhsallık” kalıpları ile açıklanamaz. Paganizm içinde kadim bilgeliğin bütün kültürlerde ifade ettiği ruhsallığı taşıdığı kadar, maddi yaşama dönük bütün pratikleri de kapsar.





