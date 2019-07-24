Yakıt sistemi çöktü! Uçuşlar iptal edildi
Hollanda’nın başkenti Amsterdam'da bulunan Schiphol Havalimanı'nda yakıt sistemi çöktü. Arıza nedeniyle uçuşlarda aksama yaşanırken THY' nin İstanbul-Amsterdam seferini yapan uçağı Brüksel'e iniş yapmak zorunda kaldı
Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda bugün uçaklara yakıt veren sistem, meydana gelen arıza nedeniyle çöktü.
YÜZLERCE SEFER İPTAL…
Bir süre uçaklara yakıt verilmezken yüzlerce sefer iptal edilmek zorunda kalındı.
Bu sırada THY' nin TK-1953 sefer sayılı İstanbul-Amsterdam seferini yapan uçak Brüksel'e iniş yaptı. Öte yandan; Amsterdam-İstanbul seferinin de iptal edildiği öğrenildi.
DHA