Yakıt sistemi çöktü! Uçuşlar iptal edildi

Hollanda’nın başkenti Amsterdam'da bulunan Schiphol Havalimanı'nda yakıt sistemi çöktü. Arıza nedeniyle uçuşlarda aksama yaşanırken THY' nin İstanbul-Amsterdam seferini yapan uçağı Brüksel'e iniş yapmak zorunda kaldı

24 Temmuz 2019, Çarşamba 23:34 Son Güncelleme:
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Yakıt sistemi çöktü! Uçuşlar iptal edildi

Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda bugün uçaklara yakıt veren sistem, meydana gelen arıza nedeniyle çöktü. 

YÜZLERCE SEFER İPTAL…

Bir süre uçaklara yakıt verilmezken yüzlerce sefer iptal edilmek zorunda kalındı.

Bu sırada THY' nin TK-1953 sefer sayılı İstanbul-Amsterdam seferini yapan uçak Brüksel'e iniş yaptı. Öte yandan; Amsterdam-İstanbul seferinin de iptal edildiği öğrenildi. 

DHA


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