Araç sahiplerinin en büyük endişelerden biri yakıt masrafı. Özellikle yaz aylarında araçla seyahat etmek çoğu zaman ciddi bir mali yükü de beraberinde getiriyor. Ancak araç sahiplerinin minik bazı önlemler alarak yakıt tasarrufunu sağlamları mümkün oluyor. Yapılan öneriler sayesinde daha az yakıtla daha fazla yol kat etmek mümkün olacağı belirtiliyor.

Yakıt tasarrufu yapmanın 7 kolay yolu ise şu şekilde yer alıyor:

ARACIN BAKIMINI ZAMANINDA YAPTIRMAK

Motor yağı, hava filtresi ve buji gibi araçta bulunan bazı parçalar yakıt tüketimini doğrudan etkilemektedir. Dolayısıyla yakıt tasarrufu yapabilmek için aracın bakımı düzenli bir şekilde yaptırılmalıdır. Öte yandan kullanılan güzergahın şartları da göz önünde bulundurulmalıdır. Engebeli yollarda hava filtresi sık sık kontrol edilerek, yakıt tasarrufu arttırabilir ve aracın daha uzun ömürlü olmasını sağlanabilir.

ARAÇ HIZINA DİKKAT ETMEK

Yakıt tasarrufu yapmanın en kolay ve pratik yollarından biri de araç hızına dikkat etmektir. Araç hızı gereğinden fazla arttığında veya azaldığında yakıt normale oranla daha hızlı bir şekilde tükenir. Bu noktada yol şartlarını da göz önünde bulundurarak ideal bir hızla araç kullanılmalıdır.

KALİTELİ AKARYAKIT TERCİH ETMEK

Maliyeti nedeniyle ucuz yakıt tercih edilmemelidir. Kısa vadede araç sürücüsü kazanmakta, ancak uzun vadede kaybetmektedir. Ucuz ve kalitesi düşük yakıtları kullanmanın, araçta bulunan aksamlara zarar verebileceği unutulmamalıdır.

LASTİKLERİ KONTROL ETMEK

Araç lastikleri yeteri kadar hava basıncı ile şişirilmiş olmalıdır. Yeterli basınca sahip olmayan lastiklerin hareket etmesi aracın daha fazla efor sarf etmesine neden olacak ve yakıt harcayacaktır. Araç lastiklerinin üretici firmanın belirlediği ölçülerde şişirilmesi önemli ölçüde yakıt tasarrufu sağlayabilir.

ANİ FREN YAPMAMAK

Ani fren ve manevralar yakıtın daha hızlı tükenmesine sebep olur. Bunun önüne geçmek için vites geçişleri yumuşak tutulmalı ve araç yavaş yavaş hızlandırılmalıdır.

KLİMAYI GEREKSİZ YERE KULLANMAMAK

Klima çalıştığı zaman araç motoru fazladan güç harcar ve yakıt tüketimini arttırır. Dolayısıyla klima kullanımı en aza indirilmeli ya da düşük hızda çalıştırılmalıdır.

ARACI HAFİFLETMEK

Aracın ağırlığının artması, hareket kabiliyetini engeller ve daha fazla güç harcamasına neden olur. Araçta bulunan gereksiz eşyalardan kurtularak, aracın kullanım ömrü artırabilir ve yakıt tasarrufu sağlanabilir.