Bilim & Teknoloji Yaklaşan bir güneş fırtınası, aylarca sürecek internet kesintisine sebep olabilir

Yaklaşan bir güneş fırtınası, aylarca sürecek internet kesintisine sebep olabilir

Bilim & Teknoloji

Yaklaşan bir güneş fırtınası, aylarca sürecek internet kesintisine sebep olabilir

Gökbilimci Abdu Jyothi, şiddetli güneş fırtınasının dünya genelinde uzun süreli internet kesintilerine sebep olacağını belirtti.

08 Eylül 2021, Çarşamba 08:54 Son Güncelleme:
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Kaliforniya Üniversitesi’nden ABD’li gökbilimci Sangeetha Abdu Jyothi yaklaştığı öngörülen şiddetli güneş fırtınasına ilişkin konuştu. Jyothi, dünya genelinde uzun süreli internet kesintilerine sebep olabileceğini söyledi.

SIGCOMM 2021 veri iletişimi konferansında konuşan Abdu Jyothi, 'Güneş’in Süper Fırtınaları: İnternet Kıyameti Senaryosu' adlı bir sunum yaptı. Jyothi’nin araştırması, elektrik kesintisine neden olan güneş fırtınası için ek bir nüansa işaret etti. Jyothi, elektriğin saatler veya günler içinde geri geleceğini aktardı. Toplu internet kesintilerinin ise devam edeceğini vurguladı.

Gökbilimci, "Beni bu konuda cidden düşündüren şey, pandemide dünyanın krizlere karşı ne kadar hazırlıksız olduğunu görmemizdi" ifadelerini kullandı. İnternet kesintilerini ‘internet kıyameti’ olarak tanımladı. “Mevcut altyapımız büyük ölçekli Güneş fırtınasına hazır değil” dedi.


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