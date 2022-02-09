'Yakup Tilki' isimli kullanıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Aleviler hakkında çok ağır hakaretlerde bulundu. 'Yakup Tilki' adlı kullanıcıya tepki yağarken AK Parti Sözcü'sü Ömer Çelik konuyla ilgili açıklama yaptı. Şahsın Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gözaltına alındığı bildirildi.

'Yakup Tilki' isimli bir sosyal medya kullanıcısı kendi hesabından yaptığı paylaşımda Alevilere hakaret etti. 'Yakup Tilki'ye çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki gösterirken; "YakupTilkitutuklansın" etiketi Twitter'da gündem oldu.

GÖZALTINA ALINDI

Alevi vatandaşlara yönelik sosyal medyada küfür ve hakaret içerikli ifadeler kullanan kişi, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gözaltına alındı.

Konuya ilişkin Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Twitter üzerinden yaptığı sözlü paylaşımla Alevi vatandaşlara yönelik aşağılayıcı ve hakaret mahiyetinde sözler sarf eden şüpheli Y.T. hakkında "halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek" suçundan Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

ÖMER ÇELİK'TEN TEPKİ

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Alevi kardeşlerimiz canlarımızdır. Alevi kardeşlerimize çirkin söz söyleyenler, insanlıktan nasibini almamıştır. Alevi kardeşlerimize söylenen her çirkin söz hepimize söylenmiştir. Çirkinliğe karşı beraber mücadele edeceğiz." dedi.







