Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci’nin başrolleri paylaştığı Yalancı dizisi ilk bölümüyle büyük ilgi uyandırmış ve sezona güçlü giren yapımlar arasında yer almıştı. Bu hafta 7. bölümü izlemek için ekran başına geçen dizinin takipçileri büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Bu tatsız sürprizin ardından da Yalancı bu hafta neden yok yeni bölüm ne zaman? ve Yalancı dizisi final mi yaptı? araştırmaları da yoğunluk kazandı…

YALANCI BU HAFTA NEDEN YOK?

Yalancı dizisi sürükleyici hikayesine devam ederken, beklenen gün ve saatte ekranlarda olmaması izleyicilerin küçük bir şok yaşamasına neden oldu. Bu aksamanın nedeni ise yapılan resmi açıklama ile belli oldu. Açıklamada,

"Deniz Mehmet Emir'i kaçırarak neyi planlıyor?

#Yalancı yeni bölümü ile Salı günü akşam 20:00'de

@ShowTV 'de." İfadelerine yer verildi.

YALANCI’NIN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Yapılan açıklamaya göre, dizinin yayın gününde bir değişikliğe gidildi. Buna göre Yalancı’nın 7. bölümü 2 Kasım Salı akşamı Show TV ekranlarında olacak.

YALANCI’NIN KONUSU NE?

Deniz zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz'in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlara karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez.

YALANCI’NIN OYUNCULARI VE CANLANDIRDIKLARI KARAKTERLER

Burçin Terzioğlu : Deniz Sungur

Salih Bademci : Mehmet Emir Gürsoy

Hazal Türesan : Yasemin Aytekin

Cemal Toktaş : Murat Özdal

Şahin Irmak : Okay Aytekin

Murat Kılıç : Erdal Numanoğlu

Efsane Odağ : Görkem Bilgen

Fatih Berk Şahin : Doruk Gürsoy

İmer Özgün : Canan Ocakçı

Gizem Soysaldı : Tuğba

Ozan Ayhan : Oğuz

Serkan Tınmaz : Arif Ocakçı

Emir Çubukçu : Ahmet Bilgen

Mihrimah Selin Vardar : Derin