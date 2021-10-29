Yalancı bu hafta neden yok? Yalancı’nın yeni bölümü ne zaman? Yalancı dizisi final mi yaptı? İşte resmi açıklama
Show TV ekranlarının sevilen dizisi Yalancı’nın 29 Ekim Cuma akşamı 7. bölümü ile seyircinin karşısına çıkması bekleniyordu. Ancak dizinin yayınlandığı saatte Show TV’de Mucize Aşk filmi yayınlanıyor. Dizinin takipçileri ise ‘Yalancı bu hafta neden yok?’ araştırması yapıyor. İşte sevilen dizinin neden yayınlanmadığına dair resmi açıklama…
29 Ekim 2021, Cuma 17:25 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci’nin başrolleri paylaştığı Yalancı dizisi ilk bölümüyle büyük ilgi uyandırmış ve sezona güçlü giren yapımlar arasında yer almıştı. Bu hafta 7. bölümü izlemek için ekran başına geçen dizinin takipçileri büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Bu tatsız sürprizin ardından da Yalancı bu hafta neden yok yeni bölüm ne zaman? ve Yalancı dizisi final mi yaptı? araştırmaları da yoğunluk kazandı…
YALANCI BU HAFTA NEDEN YOK?
Yalancı dizisi sürükleyici hikayesine devam ederken, beklenen gün ve saatte ekranlarda olmaması izleyicilerin küçük bir şok yaşamasına neden oldu. Bu aksamanın nedeni ise yapılan resmi açıklama ile belli oldu. Açıklamada,
"Deniz Mehmet Emir'i kaçırarak neyi planlıyor?
#Yalancı yeni bölümü ile Salı günü akşam 20:00'de
@ShowTV 'de." İfadelerine yer verildi.
YALANCI’NIN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?
Yapılan açıklamaya göre, dizinin yayın gününde bir değişikliğe gidildi. Buna göre Yalancı’nın 7. bölümü 2 Kasım Salı akşamı Show TV ekranlarında olacak.
YALANCI’NIN KONUSU NE?
Deniz zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz'in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlara karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez.
YALANCI’NIN OYUNCULARI VE CANLANDIRDIKLARI KARAKTERLER
Burçin Terzioğlu : Deniz Sungur
Salih Bademci : Mehmet Emir Gürsoy
Hazal Türesan : Yasemin Aytekin
Cemal Toktaş : Murat Özdal
Şahin Irmak : Okay Aytekin
Murat Kılıç : Erdal Numanoğlu
Efsane Odağ : Görkem Bilgen
Fatih Berk Şahin : Doruk Gürsoy
İmer Özgün : Canan Ocakçı
Gizem Soysaldı : Tuğba
Ozan Ayhan : Oğuz
Serkan Tınmaz : Arif Ocakçı
Emir Çubukçu : Ahmet Bilgen
Mihrimah Selin Vardar : Derin