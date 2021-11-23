Yalancı dizisi neden final yapıyor? Show TV’den seyirciyi üzen karar
İlk bölümüyle büyük beğeni toplayan Show TV’nin sevilen dizisi Yalancı, 10. Bölümüyle final yapıyor. Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci’nin başrolde oynadığı dizinin önce yayın günü değişmişti şimdi ise tamamen yayından kalkıyor. Seyirciyi üzen bu haberin ardından pek çok dizi sever ise ‘Yalancı dizisi neden final yapıyor?’ araştırması içine girdi…
23 Kasım 2021, Salı 18:50 Son Güncelleme:
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Yalancı dizisi 23 Kasım Salı akşamı 10. ve final bölümüyle son kez Show TV ekranlarında olacak. Deniz öğretmen ile Doktor Mehmet Emir’in yaşanan olayları kendi açılarından anlattığı ve kimin yalancı kimin dürüst olduğunun bir türlü anlaşılamadığı Yalancı dizisinin finalinde tüm düğüm çözülüyor. Peki, Yalancı dizisi neden final yapıyor? İşte dizi hakkında merak edilen soruların yanıtları…
YALANCI DİZİSİ NEDEN FİNAL YAPIYOR?
İlk bölümü ile fırtınalar estiren ancak 10. Bölümünde seyirciye veda eden Yalancı dizisinin neden final yaptığına ilişkin dizinin yapımına imza atan Süreç Film’den ya da Show TV’den bir açıklama gelmedi. Ancak dizinin reytinglerde istenilen seviyeye ulaşamaması nedeniyle final yaptığı konuşuluyor.
YALANCI DİZİSİ KONUSU NEDİR?
İngiliz yapımı Liar dizisinin uyarlaması olan Yalancı dizisinde Deniz öğretmen ile cerrah Mehmet Emir keyifli bir akşam yemeği yerler. Gece bir birliktelik yaşanır ancak sabah uyandıklarında ikisi de farklı duygular içindedir. Deniz öğretmen tecavüze uğradığını söylerken, Mehmet Emir gecenin kendi istekleri ile olduğunu söyler. Her ikisi de kendi haklılıklarını kanıtlamaya çalışır ve durum gittikçe daha karmaşık bir hal alır.
YALANCI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
- Salih Bademci: Mehmet Emir Gürsoy
- Burçin Terzioğlu: Deniz Sungur
- Cemal Toktaş: Murat Özdal
- Hazal Türesan: Yasemin Aytekin
- İmer Özgün: Canan Ocakçı
- Şahin Irmak: Okay Aytekin
- Serkan Tınmaz: Arif Ocakçı
- Murat Kılıç: Erdal Numanoğlu
- Fatih Berk Şahin: Doruk Gürsoy
- Efsane Odağ: Görkem Bilgen
- Öyküsu Özyürek: Lorin
- Emir Çubukçu: Ahmet Bilgen
- Gizem Soysaldı: Tuğba
- Ozan Ayhan: Yavuz
- Doğa Karakaş: Ayaz
- Mesut Yılmaz: Ali
- Özgür Şahin: Serkan
- Sema Çeyrekbaşı: Türkan
- Mihrimah Selin Vardar: Derin