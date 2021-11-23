Yalancı dizisi 23 Kasım Salı akşamı 10. ve final bölümüyle son kez Show TV ekranlarında olacak. Deniz öğretmen ile Doktor Mehmet Emir’in yaşanan olayları kendi açılarından anlattığı ve kimin yalancı kimin dürüst olduğunun bir türlü anlaşılamadığı Yalancı dizisinin finalinde tüm düğüm çözülüyor. Peki, Yalancı dizisi neden final yapıyor? İşte dizi hakkında merak edilen soruların yanıtları…

YALANCI DİZİSİ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

İlk bölümü ile fırtınalar estiren ancak 10. Bölümünde seyirciye veda eden Yalancı dizisinin neden final yaptığına ilişkin dizinin yapımına imza atan Süreç Film’den ya da Show TV’den bir açıklama gelmedi. Ancak dizinin reytinglerde istenilen seviyeye ulaşamaması nedeniyle final yaptığı konuşuluyor.

YALANCI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

İngiliz yapımı Liar dizisinin uyarlaması olan Yalancı dizisinde Deniz öğretmen ile cerrah Mehmet Emir keyifli bir akşam yemeği yerler. Gece bir birliktelik yaşanır ancak sabah uyandıklarında ikisi de farklı duygular içindedir. Deniz öğretmen tecavüze uğradığını söylerken, Mehmet Emir gecenin kendi istekleri ile olduğunu söyler. Her ikisi de kendi haklılıklarını kanıtlamaya çalışır ve durum gittikçe daha karmaşık bir hal alır.

YALANCI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Salih Bademci: Mehmet Emir Gürsoy

Burçin Terzioğlu: Deniz Sungur

Cemal Toktaş: Murat Özdal

Hazal Türesan: Yasemin Aytekin

İmer Özgün: Canan Ocakçı

Şahin Irmak: Okay Aytekin

Serkan Tınmaz: Arif Ocakçı

Murat Kılıç: Erdal Numanoğlu

Fatih Berk Şahin: Doruk Gürsoy

Efsane Odağ: Görkem Bilgen

Öyküsu Özyürek: Lorin

Emir Çubukçu: Ahmet Bilgen

Gizem Soysaldı: Tuğba

Ozan Ayhan: Yavuz

Doğa Karakaş: Ayaz

Mesut Yılmaz: Ali

Özgür Şahin: Serkan

Sema Çeyrekbaşı: Türkan

Mihrimah Selin Vardar: Derin



