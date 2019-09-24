'Yalancı indirimlere' dikkat!

DHA'nın sorularını yanıtlayan Ağaoğlu, Türkiye´de tüketicilerin "indirim zaafı" olduğunu ve indirimli olduğu iddia edilen ürünlerin fiyatlarının önceden şişirilerek "yalancı indirimler" yapıldığını söyledi.

Ağırlıklı olarak giyim sektrörünün yerli tüketicilerin "zaafını" iyi analiz ettiğini ifade eden Ağaoğlu, "Bizim tüketicimiz özellikle dar ve orta gelirliler, zor kazandıklarından olsa gerek indirimi seviyorlar. Bir malın fiyatına 100 lira etiket koyun kimse bakmıyor. Fakat 200 yazıp sonra 125 yazıldığında herkes o malı almaya gidiyor. Çünkü indirim var" dedi.

KANUNEN YASAK

Ağaoğlu, Tüketici Kanunu´nun "yalancı indirimleri" yasaklamış olduğunu ve indirimi satışa konu edilen malın, indirimden önceki düşük fiyattan satıldığının ispatı satıcıya ait olduğunu hatırlatarak, "500 lira etiket fiyatı konulan bir ceket 200 liraya indirildiyse ve o 500 liradan satılmamışsa daha önce indirim miktarı 200 lira üzerinden talep edilebilir.

"Tüketici şayet indirime konulan bir malın fiyatının şişirildiğini ve sonrasında yalancı bir indirim yapıldığını düşünüyorsa hiç tereddüt etmeden ve internet ağı üzerinden de bizzat kaymakamlığa giderek ‘Tüketici Hakem Heyeti´ne başvurup gerçek indirime kavuşabilir.

OYSA HİÇBİR ZAMAN O FİYATA SATILMAMIŞ

"Ben geçtiğimiz yıl cep telefonuma gelen bir mesajla yüzde atmış beş indirim vaadine inanıp tanınmış bir markadan ceket aldım ve kasa da bin dört yüz lira istediler ve benden bin dört yüz lira tahsil ettiler. Oysa o ceket hiçbir zaman dört bin liraya satılmamıştı. Bu nedenle Tüketici Hakem Heyetine başvurdum. Tanınmış bu marka bin dört yüz lira üzerinden yüzde atmış beş indirimi bana ödemek durumda kaldılar" dedi.

Tüketicilerin haklarını aramaları gerektiğini söyleyen Ağaoğlu, "Tüketici kanununda yalan indirimler yasak olduğu gibi ‘kapatıyoruz´, ‘tasfiye ediyoruz´ gibi zararına satışlar kesinlikle yapılamaz. Şayet iş yeri adres değişikliği veya sektör değişikliği yapılacaksa; azami üç ay, şirket tasfiye ediliyorsa en fazla altı ayda bu durumun sonlanması gerekiyor. Böyle yıllar süren kapatıyoruz gibi zararına satışlar şeklinde indirimler de yasak tüketici kanununa göre yasak" dedi.

DHA