Gerçeğinden farkı yok: Yalancı tavuk göğsü tarifi

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Yalancı tavuk göğsü tarifi

Yalancı tavuk göğsü malzemeleri

125 gram tereyağı (isteğe göre margarin kullanılabilir)

1 su bardağı un

1,5 su bardağı şeker

1 litre süt

1 paket vanilya

Yalancı tavuk göğsü yapılışı

Un yağla pembeleşene kadar kavrulur. Üzerine süt, şeker, ilave ederek koyulaşana kadar karıştırılır. Ocaktan aldıktan sonra vanilya ilave edilerek 3-4 dk. mikserle karıştırılır. Islatılmış kaba dökülür. Soğuduktan sonra buz dolabında 2-3 saat dinlendirilir. Üzerine arzuya göre tarçın, Hindistan cevizi veya file Antep fıstığı dökülüp servis edilir.



