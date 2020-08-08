Gerçeğinden farkı yok: Yalancı tavuk göğsü tarifi
Hem yapımı pratik hem de oldukça hafif olan yalancı tavuk göğsü tarifi, evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için talancı tavuk göğsü tarifi arıyor ya da yalancı tavuk göğsü nasıl yapılır merak mı ediyordunuz? Yalancı tavuk göğsü tarifi için "Yalancı tavuk göğsü tarifi, yalancı tavuk göğsü nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.
08 Ağustos 2020, Cumartesi 12:46 Son Güncelleme:
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Tadı damağınızda kalacak, tabak tabak yiyeceğiniz yalancı tavuk göğsü tarifi, kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için talancı tavuk göğsü tarifi arıyor ya da yalancı tavuk göğsü nasıl yapılır merak mı ediyordunuz? Yalancı tavuk göğsü tarifi için "Yalancı tavuk göğsü tarifi, yalancı tavuk göğsü nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.
Yalancı tavuk göğsü tarifi
Yalancı tavuk göğsü malzemeleri
- 125 gram tereyağı (isteğe göre margarin kullanılabilir)
- 1 su bardağı un
- 1,5 su bardağı şeker
- 1 litre süt
- 1 paket vanilya
Un yağla pembeleşene kadar kavrulur. Üzerine süt, şeker, ilave ederek koyulaşana kadar karıştırılır. Ocaktan aldıktan sonra vanilya ilave edilerek 3-4 dk. mikserle karıştırılır. Islatılmış kaba dökülür. Soğuduktan sonra buz dolabında 2-3 saat dinlendirilir. Üzerine arzuya göre tarçın, Hindistan cevizi veya file Antep fıstığı dökülüp servis edilir.
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