Yalancılar ve Mumları dizisi final mi yapacak?

FOX TV ekranlarında büyük bir umutla başlayan ‘Yalancılar ve Mumları’ isimli dizinin izleyicileri için kötü haber geldi. ‘Yalancılar ve Mumları’ dizisi reyting yarışında geride kaldığı için final kararı aldı. Henüz üç bölümle ekrana gelen Yalancılar ve Mumları dizisinin final tarihi de belli oldu. Şafak Pekdemir, Burcu Gölgedar, Elçin Sangu ve Ceren Moray gibi başarılı bir kadroya sahip olan ‘yalancılar ve Mumları dizisi 31 Ekim pazar günü yayınlanacak olan beşinci bölümüyle ekranlara veda edecek.