BBC yapımı, “Mistresses” dizisinin uyarlaması olan Yalancılar ve Mumları dizisinin başrollerinde Elçin Sangu, Ceren Moray, Burcu Gölgedar gibi başarılı isimler yer alıyor. Peki, Yalancılar ve Mumları dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Yalancılar ve Mumları nerede çekiliyor? İşte yanıtı…

YALANCILAR VE MUMLARI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Elif, Ceyda, Meliha ve Şebnem dört yakın arkadaştır. Ceren Moray’ın canlandırdığı Elif karakteri, kocasını bir tekne kazasında kaybetmiş ancak bu kaybı halen kabullenememiştir. Diğer yandan genç kadına gelen cevapsız aramalar kocasının hayatta olduğunu düşünmesine neden olmaktadır. Elif'e bu zorlu zamanlarında en yakın arkadaşları destek olmaktadır.

Elçin Sangu’nun canlandırdığı Ceyda, özgürce yaşamayı yeğleyen birine bağlanmaktan hoşlanmayan bir kadındır. Meliha ise başarılı bir psikiyatristtir. Beyaz yakalı Şebnem'in ise kocasıyla sorunları vardır. Birbirine destek olan bu dört arkadaşın hayatlarındaki gerçekler ise sandıklarından çok farklıdır.

YALANCILAR VE MUMLARI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Yalancılar ve Mumları dizisinin yönetmen koltuğunda Merve Girgin otururken, dizinin senaryosu da Nermin Yıldırım tarafından uyarlanıyor. MEDYAPIM tarafından hayata geçirilen dizinin oyuncu kadrosunda ise başarılı isimler yer alıyor. İşte, Yalancılar ve Mumları dizisinin oyuncu kadrosu…

Elçin Sangu,

Ceren Moray,

Feyyaz Duman,

Şafak Pekdemir,

Burcu Gölgedar,

Melike Güner,

İsmail Demirci,

İlker Kızmaz.

YALANCILAR VE MUMLARI NEREDE ÇEKİLİYOR?

İlk bölümü ile Pazar akşamı izleyicinin karşısına çıkan Yalancılar ve Mumları dizisi İstanbul’da çekiliyor ancak dizinin hangi semtlerde çekildiğine ilişkin bir bilgi henüz mevcut değil.