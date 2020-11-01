Basketbol Yalçın Granit hayatını kaybetti

Yalçın Granit hayatını kaybetti

Basketbol

Yalçın Granit hayatını kaybetti

Türk basketbolunun efsane ismi Yalçın Granit, 88 yaşında hayatını kaybetti. Granit, Galatasaray'ın basketbolda 1950'li yıllarda elde ettiği "Yenilmez Armada" unvanında takımın önemli ismi olmuştu.

01 Kasım 2020, Pazar 22:05 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Türk basketbolunun efsane ismi Yalçın Granit, 88 yaşında hayatını kaybetti. 

Yalçın Granit kimdir?

Darüşşafaka'da eğitim alan Yalçın Granit, bu kurumda basketbol kulübünün kurulmasında öncülük etti. Sarı-kırmızılı camiayla, kulübün kurucu başkanı Ali Sam Yen sayesinde tanışan Granit, Galatasaray'ın basketbolda 1950'li yıllarda elde ettiği "Yenilmez Armada" unvanında takımın önemli ismi oldu. Sadece 25 yaşına kadar oynadığı basketbolda kulüp takımlarındaki başarısını Granit, A Milli Takım'a da yansıttı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Milli takımla 3 Avrupa Şampiyonası görüp en skorer isim olan Granit, 1952 Helsinki Olmipiyat Oyunları'nda da ay-yıldızlı formayı terletti.

Olimpiyatlarda dünya basketboluna kendini gösteren Granit, Fransa'ya giderek Avrupa'ya transfer olan ilk basketbolcu unvanını elde etti. Erken yaştan basketbolu bırakan Granit, başantrenörlük ile yöneticilik hayatında da önemli işlere ve başarılara imza attı.


İlgili Haberler
EuroLeague yönetimi, Zenit'i hükmen mağlup saydıLos Angeles Lakers'ın yıldızları şampiyonluğu Kobe Bryant'a adadı


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER NBA finaline gösterilen ilgi yüzde 70 azaldı: Peki neden?