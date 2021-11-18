Yalçın Kayan'a kötü haber! 3 maçlık cezası onandı
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Göztepeli oyuncu Yalçın Kayan'a verdiği 3 maç men cezasını onadı.
18 Kasım 2021, Perşembe 20:22 Son Güncelleme:
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TFF'den yapılan açıklamaya göre Tahkim Kurulu, Göztepe'nin İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı maçta rakip oyuncuya yaptığı ciddi faul nedeniyle kırmızı kart gören ve 3 maç men cezası alan Yalçın Kayan'ın bu cezasını onama kararı aldı.
AA
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