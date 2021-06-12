Takması son derece basit olan Yale Linus akıllı kapı kilidi, çoğu Euro Silindir kapıyı akıllı olacak şekilde yükseltilebiliyor. Kapınızın teknik özellikleri karşılaması koşuluyla, dışarıdan standart anahtar erişimini sürdürebilir, aynı zamanda kapınızı telefonunuz veya isteğe bağlı tuş takımıyla açabilirsiniz. Apple HomeKit desteği ve isteğe bağlı bir ağ geçidi de dahil olmak üzere, kapınızın uzaktan kumandası da mümkün.

Ancak Yale Linus’u evinizde kullanmayı düşünüyorsanız akıllı kilit sisteminin kapınızla uyumlu olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Sistem, kapınızda kullanılan silindirle uygun değilse Yale Linus ile birlikte ayarlanabilir silindirden satın almanız gerekiyor. Bu silindir herhangi bir kapı genişliğine uyması için çeşitli bağlantı sistemleriyle geliyor.

Kurulum işlemi kolay ama silindir değiştirmek biraz zorlu olabilir. Eğer bu süreç sizin için zorlayıcı olursa profesyonel bir destek de alabilirsiniz. Silindir değişimi sonrası kilit sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığını da iyi bir şekilde kontrol edin.

Linus’ta kullanılan malzemeler kaliteli ve metalden üretilmiş. Aynı zamanda gümüş ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneğinde geliyor. Linus için bir akıllı kilit dedik ama kapıyı manuel olarak da kilitleyip açabilirsiniz. Kilidin hemen altında bir kapak var. Bu kapağın altında HomeKit bağlantısının yapılması için bir kod yer alıyor. Dört adet AA pil de kapağın altında duruyor. Cihazın pil ömrü kullanıma bağlı olarak 6 ila 9 ay arasında.

Kilidi Bluetooth aracılığıyla telefonunuza veya bir Apple cihazı kullanıyorsanız HomeKit'e bağlanması için Yale uygulamasındaki talimatları izlemeniz yeterli. iOS ve Android için geliştirilen Yale Access uygulaması üzerinden kapıları kilitleyip açmak mümkün. Uygulama basit bir arayüze sahip bu nedenle kolayca kullanılabiliyor.

Kapınızın açık mı yoksa kapalı mı olduğunu algılayabilen DoorSense'i de kurmanız ve kalibre etmeniz gerekiyor. Mıknatıs oldukça güçlü, bu nedenle akıllı kilide çok yakın yerleştirilmesine gerek yok. Kapıyı kapattıktan sonra sistem kendini otomatik olarak kilitliyor. Evinize geldiğinizde ise kapı kilidi otomatik olarak açılabiliyor. Kapınızı istediğiniz yerden kilitleyip açmak için ekstradan Yale Connect Wi-Fi satın almanız gerekiyor. Yale Connect Wi-Fi bağlantı köprüsü Siri, Google Asistan ve Amazon Alexa için de destek sağlıyor. Sesinizi kullanarak kapınızın kilidini açmak için sesli PIN'i etkinleştirmeniz gerekiyor.

Bahçeye ya da sokağa çıktığınızda kapı kilidinin açılması gibi sorunları önlemek için, Otomatik Kilit Açma özelliği kilidinizin birkaç metre yakınındayken çalışıyor. Örnek vermek gerekirse evinizden 200 m'den uzaktaysanız kapı kilidi otomatik açılmıyor. Linus, evinizi paylaştığınız herkes kilide erişebilecek şekilde HomeKit ile entegre edilebiliyor. Bu, kilidi Otomasyonlarla da kullanabileceğiniz anlamına geliyor.

Yale Access uygulaması aracılığıyla evinize uzaktan erişim sağlayabilir ve IFTTT desteği de dahil olmak üzere bir dizi entegrasyonu açabilirsiniz. Yale Access üzerinden evinize kimin ne zaman gelip gittiğini de kontrol edebilirsiniz. Uygulamanın aktivite kısmında uzaktan ya da manuel olarak kapıları kilitleme haricinde, bu işlemlerin saat bilgisi de yer alıyor. Yale’nin akıllı tuş takımını da satın alırsanız evinize gelecek misafirlere anahtarsız erişim için yetki de verebilirsiniz. Bu sayede evde olmasanız bile Yale Access uygulaması üzerinden bir şifre oluşturup bu şifreyi misafirinize verdiğinizde kapı şifreyle açılabiliyor.

Yale akıllı ev alarm kiti beyaz plastik malzemelere sahip ve evinizin genel estetiğine uyacak kadar zarifler. Aynı zamanda sağlam bir yapıya da sahipler. Ana Hub güzel ve küçük, bu nedenle gerekirse yönlendiricinizin üstüne bile koyulabilir. Tuş takımını kullanmak istemiyorsanız, sisteminizi kurarken size rehberlik eden telefonunuzdaki uygulamayı kullanarak sistemi kurabilir ve devre dışı bırakabilirsiniz. Sıfırdan başlayarak her şeyi kurmak yarım saatten fazla sürmüyor. Buna ek olarak Sistemi Alexa ve Google Asistan cihazlarıyla da kontrol edebilir ve olası hırsızları uyarmak için Philips Hue ışıklarıyla senkronize edebilirsiniz. Dış duvara takılan harici siren, kurulumu en zor olan parça ve burada biraz yardım isteyebilirsiniz. Burada her şey Wi-Fi üzerinden kablosuz olarak çalışıyor, sadece alarmın pillere ihtiyacı var.

Yale Sync Akıllı Ev Alarmı tek bir işe odaklandığından, bunu iyi yapıyor. O ise evde bir hareket algılandığında telefonunuzdaki bir açılır pencere aracılığıyla sizi uyarmak. Sistem tamamen devreye girdiğinde, siren de çalıyor. Böylece komşularınız ve yoldan geçenler de bir uyarı alıyor. Sistem gerçekten iyi çalışıyor. Her seferinde hareket algılayabiliyor. örneğin evcil hayvanlarınızı evde bırakıyorsanız gerektiğinde belirli sensörleri devre dışı bırakabilirsiniz

Bazı rakiplerinin aksine, Yale’nin bu akıllı ev alarmı için bir abonelik bedeli yok. Ödemeniz gereken tek şey cihazın kendisine verilen para. Ancak şunu da unutmayın, burada üçüncü taraf güvenlik şirketlerinden yardım gelmiyor, bu yüzden polisi kendiniz aramanız gerekiyor.

Yale, sensörler için 200 metre kablosuz menzil olduğunu iddia ediyor. Biz buna yaklaşamasak da, uzak cihazların ana merkezle temasını kaybettiğini hiç fark etmedik. Uygulama, sinyal gücünü test etmenize ve çeşitli cihazların birbirleriyle konuşabildiğinden emin olmanıza izin verme konusunda gerçekten iyi bir iş çıkarıyor. Yale Sync ile birlikte gelen mobil uygulama, gösterişli bir uygulama değil ama işini iyi yapıyor. Telefonunuz (ya da tüm aile üyelerinizin telefonları) kapsama alanı dışına çıktığında sistem sizden onu etkinleştirmenizi istiyor.

Yale Linus akıllı kilit kurulumu basit ve kullanışlı bir kilit. HomeKit'ten IFTTT'ye kadar sağlam entegrasyonlar sunuyor. Linus, anahtar taşıma derdini ortadan kaldırarak evinizi şimdiden geleceğe taşıyabilir. Yale Sync akıllı ev alarmı ise yaşam alanlarınız için basit ve güvenilir bir koruma sunuyor. Kitin kurulumu basit, kullanımı güvenilir ve basit ama işlevsel bir mobil uygulama aracılığıyla çalıştırılıyor.