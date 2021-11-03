Yale, kilitler ve geleneksel ev alarmlarına ek olarak, güvenlik söz konusu olduğunda herkesin bildiği bir isim ve şimdi de dahili ışık ve alarmla gelen güvenlik kamerası All-in One’ı kullanıcılara sundu. Evinizi kontrol etmek ve hırsızlara karşı güven sağlamak arasındaki dengeyi basit bir şekilde kuran kamera sağlam bir korumaya da sahip. Ancak, çalışması için prize takmanız gerekeceğini unutmayın.

Yale All-in One, köşeleri yuvarlatılmış kare benzeri bir kameraya sahip ve 10 cm yüksekliğinde. Kamera duvara da rahatlıkla monte edilebiliyor. IP65 sertifikasına sahip olduğu için suya ve toza karşı dayanıklı. Göz kırpan bir yüze benzeyen kameranın önünde, hareketi yakalamak için dairesel PIR (pasif kızılötesi) detektöre ek yuvarlak Full HD lens bulunuyor. Altında küçük bir mikrofon yuvası da var, böylece görüş alanı içinde olan herkesle konuşabilirsiniz. Altında ise 160 lümen yatay ışık yer alıyor. Geceleri (veya uygulama aracılığıyla manuel olarak) tetiklenirse, burası parlak beyaz renkte yanıyor. Kapatıldığında ise cihazın şebekeye bağlı olduğunu gösteren küçük bir yeşil ışık yanıyor. Ünitenin tabanında hoparlör ve cihazı akıllı telefon uygulamasıyla eşleştirmek için kullanabileceğiniz QR kodu var. Güvenlik kamerasının üst kısmında, sistem sıfırlama düğmesini ve görüntü kaydı için microSD kart yuvasını ortaya çıkarmak için kaldırılabilen bir panel bulacaksınız. Siyah stand, kameranın arkasına vidalanıyor ve pivot özelliği sayesinde kamerayı gereksinimlerinize uyacak şekilde hemen hemen her yöne döndürebiliyorsunuz. Ayrıca, braketi duvarınıza monte etmek için birkaç farklı vida ve dübel de sağlanmış. Montaj aparatının üzerinde, USB fişle ana şebekeye bağlanan 3 metre uzunluğunda güç kablosu var. Bu kabloyu yeterince uzun bulamayanlar, ayrı bir uzatma kablosu yatırım yapabilir. Yani tasarım anlamında Yale’nin kamerası, önüne ne çıkarırsa çıkarsın dayanabilecek kadar sağlam hissettiriyor. Siyah dışında ise başka bir renk seçeneği yok.

Performans açısından, kameranın merceği tarafından kaydedilen renkli Full HD çekimler oldukça net. Gece görüş modu, yaklaşık 10 metre mesafede bile karanlıkta hareketi yakalayabiliyor. Alternatif olarak, bant genişliği bir sorunsa kamerayı SD moduna geçirebilirsiniz. Bu, Full HD videonun ayrıntılarından yoksun olmasına rağmen microSD kartınızda daha fazla çekim yapmanıza olanak tanıyor. Hareketle tetiklenen kayıtları ve evinizin canlı görüntüsünü istediğiniz zaman görebilirsiniz. Evden uzaktaysanız ve yalnızca uygulamadan evinizi kontrol etmek istiyorsanız bu oldukça kullanışlı. Hoparlör ve mikrofon en iyisi olmasa da, onları ön kapıya gelen insanlarla iletişim kurmak için rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hassasiyet ayarını da hareketin algılandığı bölgeye göre ayarlayabilirsiniz. Örneğin, salonunuzu izlemek için kamerayı antreye monte ettiğinizde, biri arka kapıya yaklaştığında kamerayı tetiklenecek şekilde kurabilirsiniz. Kamerada bununla birlikte Amazon’un sesli asistan özelliği Alexa da bulunuyor. Alexa yardımıyla canlı akışlar görüntülenebiliyor ve kamera doğrudan bir Alexa uyumlu ekrandan kontrol edilebiliyor. Siren ve spot ışığı, uygulamadan manuel olarak veya hareket algılamaya bağlı otomatik olarak açılabiliyor. Cihazla ilgili tek küçük sorun, onu duvara monte etmek için bir matkap kullanmanız.

Çoğu ev güvenlik kamerasında olduğu gibi, kamerayı uygulama üzerinden yani Yale View ile kontrol edebilirsiniz. Bu uygulamayla kamerayı, ışığını ve alarmı akıllı telefonunuz ya da tabletiniz aracılığıyla kontrol etmek çok kolay. Ana ekran evinizin canlı görüntüsünü gösterirken, altında ek eylemler için açık düğmeler vardır. Bunlar arasında alarmı veya spot ışığını açmak, kapınızdaki kişiyle konuşmak, fotoğraf çekmek veya görüntü kaydetmek yer alıyor.

Geçmiş kaydından daha önce çekilen klipleri de görebilirisiniz. Alternatif olarak, uygulama içindeki takvimi kullanarak belirli bir güne ait klipler arasında arama yapabilir veya zaman sırasına göre listelenen kayıtlı görüntüleri görmek için mesaj bölümüne gidebilirsiniz. Uygulama ayrıca ışığın parlaklık seviyelerini azaltmak ve alarmın sesini kısmak da dahil olmak üzere kamerayı ayarlamak için bir dizi seçenek sunuyor. Kısaca Yale’nin bu kamerası, Hareket algılandığında yalnızca renkli Full HD görüntüleri kaydetmekle kalmayıp, aynı zamanda güçlü alarm ve ışıkla hırsızları caydırabilir. Video klipleri bir microSD karta kaydedilirsiniz, böylece kamera için sürekli abonelik ücreti ödemenize de gerek kalmıyor.