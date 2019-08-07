Yalıda düğün

Düğünün davetlileri arasında Erkan Özerman, Nil Burak, Merih Ergürbüz Alsulaimani’nin yanı sıra ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün de vardı.

Tuba Büyüküstün geceye işletmeci sevgilisi Umut Evirgen ve ikiz kızları ile katıldı. İkizler gece boyunca anneleri ve Umut Evirgen’le birlikte dans etti.

Nazlı Mengi - Ruhat Mengi, Melek Baykal - Seynan Levent - Tamer Levent

Merih Ergürbüz Alsulaimani - Erkan Özerman - Nil Bural - Umut Evirgen - Tuba Büyüküstün