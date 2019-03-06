The British Yacht Association (TYHA) tarafından 5 Altın Çapa ödülüne sahip Yalıkavak Marina’nın finalist olduğu ve tekne sahipleri ve deniz tutkunlarının katıldığı oylama sonuçlandı; 28 Şubat’ta TYHA tarafından yapılan açıklamaya göre Yalıkavak Marina resmi olarak 2018-2019 Dünya’nın En İyi Süper Yat Marinası Ödülü’ne layık görüldü. TYHA ödülleri, 24 Nisan’da Londra’da düzenlenecek özel bir törenle sahiplerine teslim edilecek.

Dünya yatçılık sektörünün en prestijli ödüllerinden birine layık görülen Yalıkavak Marina Direktörü Deniz Akaltan ödülle ilgili şunları söyledi;

Dünya yatçılık sektörünün önde gelen ve Marina sektörünün standart belirleyicisi kurumlarından The British Yacht Harbour Association tarafından 2018-2019 Dünya’nın En İyi Süper Yat Marinası ödülüne layık görülmekten büyük onur duyuyoruz.2009 yılında kurulduğumuzdan beri Yalıkavak Marina olarak, 10 yıldır, tüm marina operasyonlarında servis kalitemizi yükseltmek için yatırımlarımızı artırarak sürdüyoruz ayrıca misafirlerimizin marinamızda lüksü ve konforu bir arada bulabileceği bir atmosfer yaratmak üzere ödüllü plajlara sahip otellerimiz, açık hava AVM’mizde bulunan mağazalarımız, gurme restoranlarımız ve özel etkinlikler ve konserlerle hizmetlerimizi sürekli geliştiriyoruz. Kurulduğumuz yıldan beri gösterdiğimiz emeklerin bu şekilde meyvesini vermesi ve misafirlerimizin ve müşterilerimizin bizler için oy vermiş olması bizim için oldukça mutluluk verici.

2018-2019 Dünya’nın En İyi Süper Yat Marinası, Türkiye’nin gururu ve Türkiye yatçılık sektörünün marka elçisi Yalıkavak Marina olarak, yılda yaklaşık 120 ülkeden 2 milyon misafir ağırlıyor ve dünyaca ünlü fuar ve etkinliklerde ülkemizi gururla temsil ediyoruz.

Türkiye yatçılık sektörünün marka elçisi olarak Türkiye karasularını, Bodrum yarımadasını ve Yalıkavak bölgesini uluslararası prestijli oranizasyonlarda tanıtmaya ve ülkemizi gururla temsil etmeye devam edeceğiz. TYHA tarafından aldığımız ödül misyonumuz çerçevesinde attığımız stratejik adımlarda doğru yolda olduğumuzun bir göstergesi. Türkiye’nin marka elçisi olma misyonumuz çervesinde yatırımlarımıza devam edeceğiz ve Türkiye halkına ve misafirlerimize her zaman daha iyi hizmet sunmak üzere daha da yoğun çalışacağız. Çünkü burada her şey sizin için!