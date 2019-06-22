Yalın: Cem bana geri döndü

Kültür Koleji ve Kültür 2000 Koleji tarafından gerçekleştirilen ‘Best of Kültür 2019 Ödül Töreni’, ünlü isimleri buluşturdu. Organizasyona Yalın, Zeynep Bastık, Ümit Erdim ve Oylum Talu’nun da aralarında bulunduğu isimler katıldı.

Yalın, “Gerçekten çok mutluyum. Genç arkadaşlar beni cesaretlendiriyor. Bu motivasyonlarla yeni şarkılar yazıyorum ve 15 gün içinde yaz parçamız gelecek” dedi. Şarkıcı, Cem Yılmaz’ın geçtiğimiz günlerde Bodrum’da kendisine davul çalmasıyla ilgili, “Cem gerçekten harika davul çalıyor. Müziğe ayrı bir kabiliyeti var” şeklinde konuştu.

Komedyenin “Önce Yalın’la başladım müzik kariyerime ama şimdi Tarkan’a geçtim” sözleri hatırlatılınca ise “Tarkan’dan sonra bana geri döndü. Onun esprilerini gerçekten seviyoruz” açıklamasını yaptı.

Aşk hayatın da bahseden Yalın, “Bildiğim kadarıyla yalnızım” dedi. (Milliyet)