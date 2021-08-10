Magazin Yalın hem coştu hem coşturdu

Yalın hem coştu hem coşturdu

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Yalın hem coştu hem coşturdu

Pop müziğinin başarılı ismi Yalın, sosyal medyada büyük ses getiren "Pazar Şarkıları" konseptini konserlerine taşıdı. Ünlü şarkıcı, sevenlerini coşturdu.

10 Ağustos 2021, Salı 11:55 Son Güncelleme:
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Orman yangınlarına da değinen popçu, "Çok üzücü, acı günlerden geçtik. Doğa bize bu musibetten bir nasihat çıkarttı. Ormanlarımızı koruyalım. Sonunda çok acı bir ders aldık. Şimdi o ormanlara hep beraber sahip çıkacağız" dedi.

Yalın, yoğun istek üzerine "Pazar Şarkıları" konserlerine devam edecek.


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