Yalın hem coştu hem coşturdu

Orman yangınlarına da değinen popçu, "Çok üzücü, acı günlerden geçtik. Doğa bize bu musibetten bir nasihat çıkarttı. Ormanlarımızı koruyalım. Sonunda çok acı bir ders aldık. Şimdi o ormanlara hep beraber sahip çıkacağız" dedi.

Yalın, yoğun istek üzerine "Pazar Şarkıları" konserlerine devam edecek.



