Yalnız bırakılan çocuk evi yaktı iddiası

5 katlı apartmanın birinci katından dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

ÇOCUĞU VATANDAŞLAR KURTARDI

Evde 9 yaşındaki bir çocuğun bulunduğunu fark eden vatandaşlar, çocuğu kendi imkanları ile kurtardı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında dairede küçük çaplı maddi hasar oluşurken, yangını çocuğun çıkardığı iddia edildi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

İHA