Yalnız bırakılan çocuk evi yaktı iddiası
Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde evde yalnız bırakılan 9 yaşındaki çocuğun yangın çıkardığı iddia edildi
5 katlı apartmanın birinci katından dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
ÇOCUĞU VATANDAŞLAR KURTARDI
Evde 9 yaşındaki bir çocuğun bulunduğunu fark eden vatandaşlar, çocuğu kendi imkanları ile kurtardı.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında dairede küçük çaplı maddi hasar oluşurken, yangını çocuğun çıkardığı iddia edildi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.
İHA