“Aslı kurttur, kurt yavrusu kurt olur” sözleriyle sezona iddialı bir giriş yapacağının haberini veren Yalnız Kurt dizisi yakında ATV ekranlarında seyircinin karşısına çıkacak. Yakın tarihte yaşanan ve toplumsal kırılmalara yol açan olayların yer alacağı dizinin oyuncu kadrosunda ise Cihan Ünal, Deniz Evin ve Damla Colbay gibi başarılı isimler yer alıyor…

YALNIZ KURT DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Duayen yapımcı Osman Sınav’ın yeni projesi Yalnız Kurt’un yönetmen koltuğunda M. Çağatay Tosun otururken, dizinin senaryosunu ise Alper Erze ve Murat Koca kaleme alıyor.

Yalnız Kurt dizisi geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri anarşi ve terör olaylarını ele alarak Türkiye’nin yakın tarihine ışık tutacak.

Toplumsal kırılmaların ışığında iyiler ve kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları Yalnız Kurt dizisi ile ekranlara taşınacak.

YALNIZ KURT DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Etkileyici bir fragmanla televizyon izleyicisinin dikkatini çeken ve Golyat’a karşı verilen nefes kesici mücadeleyi anlatan Yalnız Kurt dizisinde birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor. İşte, yeni dizi Yalnız Kurt’un oyuncu kadrosu:

Cihan Ünal,

Kürşat Alnıaçık,

Damla Colbay,

Hasan Deniz Yaran,

Murat Han,

Deniz Evin,

Polat Bilgin.

YALNIZ KURT NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ATV ekranlarında yayınlanacak Yalnız Kurt dizisinin ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça haberimizde yer alacaktır.