Türkiye Yalnız yaşayan 16 yaşındaki çocuğun evinden gelen koku, kahreden gerçeği ortaya çıkardı

Yalnız yaşayan 16 yaşındaki çocuğun evinden gelen koku, kahreden gerçeği ortaya çıkardı

Türkiye

Yalnız yaşayan 16 yaşındaki çocuğun evinden gelen koku, kahreden gerçeği ortaya çıkardı

İstanbul Kağıthane’de 16 yaşındaki Berke Yalın İnce’ye iki gün ulaşamayan babası komşularından Berke’nin kaldığı daireyi kontrol etmelerini istedi. Daireden yoğun koku geldiğini fark eden komşuların ihbarı üzerine korkunç olay ortaya çıktı.

30 Kasım 2021, Salı 08:03 Son Güncelleme:
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İstanbul Kağıthane’de evde yalnız yaşayan 16 yaşındaki Berke Yalın İnce, kaldığı dairede ölü bulundu.

Olay, 21.30 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Karakol Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın 2. katında meydana geldi. İddiaya göre, iş için Erzincan’a giden babası 16 yaşındaki Berke Yalın İnce’ye iki gün ulaşamayınca komşularından Berke’nin kaldığı daireyi kontrol etmelerini istedi.



DAİREDEN YOĞUN KOKU GELDİ

Daireden yoğun koku geldiğini fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kilitli olan kapıyı kırdıktan sonra içeri giren polis ve sağlık ekipleri yapılan incelemenin ardından Berke Yalın İnce’nin (16) hayatını kaybettiğini belirtti.

Polis ekipleri nöbetçi cumhuriyet savcısıyla birlikte olay yerinde uzun süre inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından Berke İnce'nin cenazesi İstanbul Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ŞEKER HASTASI OLDUĞU BELİRTİLDİ

Berke İnce'nin şeker hastası olduğu ve olay sırasında ailesinin evde olmadığı belirtildi. Talihsiz gencin kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonrasında belirlenecek.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

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