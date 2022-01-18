Türkiye Yalnız yaşayan adam evinin banyosunda ölü bulundu

Yalnız yaşayan adam evinin banyosunda ölü bulundu

Türkiye

Yalnız yaşayan adam evinin banyosunda ölü bulundu

Zonguldak'ta ilçesinde tek başına yaşayan 95 yaşındaki yaşlı adam, evinin banyosunda ölü bulundu.

18 Ocak 2022, Salı 17:31 Son Güncelleme:
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Karadon Mahallesi'nde meydana gelen olayda tek başına yaşayan ve birkaç gündür ailesi tarafından haber alınamayan 95 yaşındaki İsmail Çağdaş, evinin banyosunda cansız şekilde bulundu.

Aile bireylerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çağdaş’ın cansız bedeni Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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