Yalnız yaşayan adam evinin banyosunda ölü bulundu

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Karadon Mahallesi'nde meydana gelen olayda tek başına yaşayan ve birkaç gündür ailesi tarafından haber alınamayan 95 yaşındaki İsmail Çağdaş, evinin banyosunda cansız şekilde bulundu.

Aile bireylerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çağdaş’ın cansız bedeni Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.