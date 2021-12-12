Türkiye Yalnız yaşayan kadının feci sonu! Bahçede cansız bedeni bulundu

Yalnız yaşayan kadının feci sonu! Bahçede cansız bedeni bulundu

Türkiye

Yalnız yaşayan kadının feci sonu! Bahçede cansız bedeni bulundu

Antalya’da 8 katlı bir sitenin giriş kısmında, sitede yalnız yaşayan kadının cansız bedeni bulundu.

12 Aralık 2021, Pazar 20:42 Son Güncelleme:
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Olay, Muratpaşa ilçesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde bulunan 8 katlı bir sitenin bahçe kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; binanın giriş kısmında yerde hareketsiz bir şekilde Nuket Akar'ı (50), görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Durumun şüpheli görülmesi üzerine olay yeri inceleme ekipleri delil çalışması gerçekleştirdi.

Hayatını kaybeden kadının kanser tedavisi gördüğü ve yalnız yaşadığı öğrenildi. Öte yandan yapılan araştırmada sitenin 8’inci katında apartman boşluğunun penceresinin yanında kadının terlikleri bulundu. Polis, Akar'ın intihar etmiş olabileceği ihtimalini de değerlendirirken, olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ANTALYA (İHA)

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