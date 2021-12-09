Kısa, uzun ve anlamlı yalnızlık ile ilgili sözler, pek çok kişi tarafından sosyal medyada paylaşılıyor. İşte sevdiğinden, arkadaşlarından, ailesinden ayrı kalmış ya da herkes yanında olsa bile ruhu tek başına olanlar için en güzel yalnızlık sözleri…

KISA, UZUN VE ANLAMLI YALNIZLIK İLE İLGİLİ SÖZLER

Sevilmeyen bir insan her yerde ve her şeyde yalnızdır. (George Sand)

Yalnızlık adam olmayanların vereceği saygıdan, sevgiden yeğdir. (Mevlana)

Yalnızlığı soruyorlar; yalnızlık bir ovanın düz oluşu gibi bir şey. (Cemal Süreyya)

Değeri bilmeden yalnızlığından kurtulmak istiyorsan; kurtulsan da yalnızsın. (Aziz Nesin)

Yalnız olmak yanlış bir kalpte olmaktan iyidir. (Bukowski)

Yalnızlık, insanın çevresinde insan olmaması demek değildir. İnsan kendisinin önemsediği şeyleri başkalarına ulaştıramadığı ya da başkalarının olanaksız bulduğu bazı görüşlere sahip olduğu zaman kendisini yalnız hisseder. (Carl Gustav Jung)

Yanımda kimse olmadığından değil yalnızlığım, yalnız olduğumu söyleyebileceğim kimse olmadığı için yalnızım ben. (Ahmet Altan)

Kendini yalnız hisseden kimse için her yer çöldür. (Çehov)

Öpücükle uyanırsınız her sabah, uyandım ben ıpıssız bir tokatla. (İbrahim Tenekeci)

Yalnızlık tek kelime, söylenişi ne kadar kolay. Halbuki yaşanması o kadar zordur ki. (Goethe)

İnsanlar köprü kuracakları yerde duvar ördükleri için yalnız kalırlar. (J.Newton)

Yalnızlık, alınyazısının insanı kendi kendisine ulaştırmak için başvurduğu bir yoldur. (Herman Hesse)

Ey yalnızlık! Herkesin koynuna girip çıkarsın da bir tek benimle mi düzenli bir ilişkin var? (Ece Ayhan)

Yalnızlık, sizin size yokuşunuzdur. (Hasan Ali Toptaş)

Vücut bulmuş her ruh yalnızlığa mahkumdur. (Aldous Huxley)

Yalnızlık, en içimizdedir. (Oruç Arouba)

Bazen kalabalıkların ortasında, tek başımıza kaldığımız vakitlerinkinden fazla yalnız değil miyiz? (Peyami Safa)

Bir derin kuyuya benzer yalnız. Taş atmak kolaydır içine ama bu taş dibe inecek olursa, kim çıkarabilir? (Nietzsche)

Eğer bir kişi yalnız olmayı beceremiyorsa, başkalarıyla bir arada olmayı da becermez. (Michel Foucault)

İnsanın insana verdiği en değerli şeydir yalnızlık. (Edip Cansever)

Yalnızlık meşakkatli iş. Kendi kendine konuşmak neyse de, cevap vermek bir hayli zor oluyor.

Yalnızlık paylaşılmaz, paylaşılsa yalnızlık olmaz. (Özdemir Asaf)

Gözlerim nasır tutmuş olsa da yaklaş korkma aşkımdan, elimdeki sigaranın kokusu yalnızlığımdır. Gördüklerimse elimde kalemde, yalnızlığın şarkısını okuyacağım sana. Sayfalar dolusu acılar yazsa da.

Yokluğun sırtıma saplandı bir bıçak gibi akıtır tasa, toprağa kanımı dünya seninle aydınlık ve güzeldi şimdi bin güneş doğsa götürmez karanlığımı.

O kadar yalnızım ki sıradaki şarkı bir sonraki şarkıya gelsin.

Kendimize uzak bir rüzgarız biz, üzerine kus konmayan ağaçlar gibi durduğumuz yerde olur gideriz. Bir başka alemde kendimiz olmadan eseriz.

Aklımdaydın gün geceye devrildiğinde, gece uzundu, yağmurluydu, hava soğuk sen uzaktın! Oysa bir sen vardın içimi ısıtacak.

Bir gece kapını çalarsa yalnızlık, açma bırak dışarıda kalsın, hayat ne kadar zor ve acımasız olsa da hayatı öyle mutlu yaşa ki kapıdaki yalnızlık yalnızlığından utansın.

Bir çiçeğin açmak için sebepler bulduğu gibi yasama dair sebepler bulmak için yaşıyorum. Eğer bir gün gelirde yasamak için bir sebep bulamazsam ölmek için bir sebep bulmuşum demektir.

Alışamadım sensizliğe, alışamadım senin çekip gitmelerine ve maalesef alışamadım gülmeye özür dilerim hayat yine yalnızım…

Yalnızlık sana gelirken yolları günlerin ardında bitirmek; senden giderken yollarda “ömrümü” bitirmektir.

Hep korkarız yalnızlıktan ama bil ki yalnızsan; yalancı arkadaşların, ikiyüzlü dostların ve çekip gidecek bir sevgilin olmaz.

Beni en iyi başımı koyduğum yastığım anlıyor şimdi çünkü o biliyor sensizliği ve hasretini, en çok da o anlıyor beni. Her gece kızıyor bana sensiz olduğuma, pişmanlığımı biliyor, anlıyor ama o da çaresiz sensiz ben gibi…

Ellerimi her uzatışımda boşlukta kalıyor, her gün kurduğum düşler hep boşa çıkıyor, ne olduğunu bilmiyorum ama, birileri düşlerimde hıçkırarak ağlıyor.

Gecenin karanlığı odama vuruyor, yaşadıkça yalnızlığımı hissediyorum, öyle acı veriyor ki bana, acımı kadehlerle paylaşıyorum.

Benim yalnızlığım seni getirmeli gecelerde ılık bir yaz gecesi katran karası yüzün kâh yaşanmışlığa, kah yaşanacaklara bir küfür savurmalı kafa tutmalı dalga dalga vurmalı gerçekler yüzüne dönüp ardına bakmalı korkmamalısın bir kez daha, bir kez daha demelisin.

Bir yerlere varmadan, nasıl böyle hiç durmadan akıp gidiyor günler. Yaşam diye verdiğin bu mu söyle. O mu sırtıma sapladığın hançer!

Her aya baktığında beni hatırla, yıldızlar gözlerine takılırsa gözlerine baktığımı sakin unutma, avuçlarına bir yaprak düşerse sakın bırakma akşam olup gün battığında ışıklar yanıp, ay çıktığında gözlerine uyku dolup taştığında benim de seni sevdiğimi ve özlediğimi sakın unutma…

Gecenin ıssız karanlığında ümitlerimin tükendiği anda tek kişi istiyorum yalnızlığıma.

Bana geri ver ıslanmamış gülen gözlerimi… Bana geri ver kararmamış güzel günlerimi bana geri ver tükenmemiş büyük sevgileri bana geri ver hepsini geri ver!

YALNIZLIK SÖZLERİ

Karanlık odada otururum, dilimde türkü söylerim, elimde kâğıt yazarım yalnız kalmışım gurbette.

Ne zaman mutlu olmaya kalksam otur diyor yalnızlığım otur.

Boş odamda yine ben ve sana bestelediğim şarkılarla baş başa kaldım ben yine sensiz ve yine yalnızım sevgilim.

Gönül isterdi ki çağrılarımıza çağrı atılsın. Gönül isterdi ki sevdiğimiz arasın!

Yalnızlık meşakkatli iş… Kendi kendine konuşmak neyse de cevap vermek bir hayli zor oluyor.

Utanırım, söyleyemem yaşadığımı, yalnızlığı, kelimeler yetmiyor ki, bu mu sevda dedikleri.

Mutsuz bir birliktelikten mutlu bir yalnızlık her zaman iyidir.

Hatırla sevgili; beni nasılda bırakıp gitmiştin! Sen yokken ben yalnızlıkla tanıştım.

Sana en muhtaç olduğum şu anda gel. Yaşamak olsan da gel, ölüm olsan da gel!

Bakmayın etrafımda çok insan dolandığına… Sırılsıklam yalnızım aslında!

Şimdi al yalnızlığımı ört üzerine. Belki o vakit bırakıp her şeyi… Gerilirim bir yerlerden başlamak için yeniden…

İnsan yalnızlığını en çok yanındaymış davrananlardan öğrenir!

Yalnızlığına iyi bak, sahip çık. Kaç kişinin emeği var onda kim bilir?

Yalnızlığı çok seversek, bir gün o da çekip gider mi?

Yalnızım. Çünkü herhangi biriyle değil, beklediğine değecek kişiyle devam etmeliyim bu yola.

Gelmesen önemli değil, gelsen önemli olurdu… Gelmemen büyük yalnızlığımı doldurdu.

O kadar yalnızım ki sıradaki şarkı bir sonraki şarkıya gelsin.

Sen bensizliğe alışmışsın ama ben beni sensiz düşleyemiyorum!

Bir insan en olmadık şeylere dahi gülebiliyorsa yalnızdır.

Yalnız olmak zayıf olmak demek değildir, hak ettiğiniz kişiyi bekleyecek kadar güçlüsünüz demektir.

Yalnızlığım kendime güzelim senin aşkınla hitap düşmüş bedenim, geleceğe umutsuz bakıyor gülüm…

Beni ısıtan, beni sarıp sarmalayan, benim acılarıma ortak olan tek bir şey var SİGARAM.

İçimde yangın yanar, hava soğuk beden donar, hain şeytan halime güler yetiş şahı merdanım yetiş.

Dilin söylediği kötü söz aklın yalnızlığı mıdır? Gözlerin akmadığı bir hüzün, yanakların yalnızlığı mıdır?

Zeki bir insan yalnızlıkta, düşünceleri ve hayal gücüyle mükemmel bir eğlenceye sahiptir. -Schopenhauer

Yalnızlık sana gelirken yolları günlerin ardında bitirmek; senden giderken yollarda “ömrümü” bitirmektir.

Yalnızlığım kendime güzelim senin aşkınla hitap düşmüş bedenim, geleceğe umutsuz bakıyor gülüm…

Ellerinin sıcaklığı nerde, hani nerde gülen gözlerin, şimdi yalnızım şimdi sensiz bin parçayım.

Çok vagonlu bir trende her istasyonda yeniden başlayan çok seferli bir yolculuktur yalnızlık!

Yağmur altı gecelerim ve sonra sabah uyanırım başımda ağır bi ağrı. Ruhum kimi yendi ya da kime yenik tek başıma kaldığımda basım öne eğik.

Sonunda yalnız kalacağımı bilseydim seni değil, hayallerle yaşamayı tercih ederdim.

Yalnızlık ne mavi derinlikleri olan denizlerde ne de sıcak çöllerde olmaktır, yalnızlık bu şehirde sana ulaşamamaktır unuttun diye.

Gökyüzündeki bütün yıldızları toplasan bir tek sen etmez fakat bir tek sen hepsine bedelsin.

Bir gülüşün vardı beni hayata bağlayan, giderken en çok sözlerin oldu beni hayattan koparan.

Geceleri başlar sözlerim sabaha kadar yalnızlığım beni derinden yaralar sitemim sana değil sevgilim sitemim hayata!

Sen benim hayatımda olduğun sürece ne sen kimseye rakip ne de kimse sana rakipti çünkü sen benim için daima tektin.

Kim bilir kimler var şimdi kalbinde…sen beni unuttun çoktan belki de…ben hala yaşarım eski günlerde…her şeyde sen varsın unutamadım…

Yalnızlık, adını bile bilmediğim bir yabancıydı; bugünlerde ise onunla beraber uyanıyoruz.

Kalbim ağrıyor seni andıkça, gözlerime vuruyor kalbimin ağrısı ağlıyorum ve ağladıkça sana lanet ediyorum.







