Türkiye Yalova Belediyesi’ndeki ’zimmet’ soruşturmasında 3 kişi daha tutuklandı

Yalova Belediyesi’ndeki ’zimmet’ soruşturmasında 3 kişi daha tutuklandı

Türkiye

Yalova Belediyesi’ndeki ’zimmet’ soruşturmasında 3 kişi daha tutuklandı

Yalova Belediyesi'nde bir çalışanın zimmetine para geçirmesi iddiasıyla gözaltında bulunan 3 şüpheli tutuklandı.

28 Şubat 2020, Cuma 22:13 Son Güncelleme:
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Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Yalova Belediyesi’nde başlatılan ’zimmet’ soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin çalışması sonucu E.Ö, B.B, S.D.Ç, C.D. ve K.Ö.B. gözaltına alındı. Yalova Belediyesi’nden usulsüz olarak toplam 4 milyon 375 bin 753 lira ödeme aldığı tespit edilen 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.


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