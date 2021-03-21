Türkiye Yalova İli Termal Belediyesi 7 memur alacak

Yalova İli Termal Belediyesi 7 memur alacak

Türkiye

Yalova İli Termal Belediyesi 7 memur alacak

Yalova İli Termal Belediyesi, mühendis, memur, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına 7 memur alacağını duyurdu. İlana başvuru süresi 19.04.2021 - 23.04.2021 olarak açıklandı.

21 Mart 2021, Pazar 16:58 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Yalova İli Termal Belediyesi 7 memur alımı yapacak. Yalova İli Termal Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yalova ili Termal Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği, Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır" denildi.

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