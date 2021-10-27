Türkiye Yalova Üniversitesi 23 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor

Yalova Üniversitesi 23 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor

Türkiye

Yalova Üniversitesi 23 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor

Yalova Üniversitesi Rektörlüğü 23 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacağını duyurdu.

27 Ekim 2021, Çarşamba 18:14 Son Güncelleme:
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Yalova Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. ve 50/d maddeleri ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

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