Yalova Üniversitesi 23 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor
Yalova Üniversitesi Rektörlüğü 23 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacağını duyurdu.
27 Ekim 2021, Çarşamba 18:14 Son Güncelleme:
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Yalova Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. ve 50/d maddeleri ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.