Gündem Yalova’da deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? 23 Eylül bugün deprem listesi

Yalova’da deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? 23 Eylül bugün deprem listesi

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Yalova’da deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? 23 Eylül bugün deprem listesi

23 Eylül Perşembe sabahında pek çok vatandaş nerede deprem olduğuna ilişkin araştırma yapıyor. Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılan verilerde ise nerede deprem olduğu, saat kaçta ve kaç şiddetinde olduğu ile birlikte, depremin yerin ne kadar altında olduğuna dair bilgiler bulunuyor. Peki, bugün Yalova’da deprem mi oldu, nerede deprem oldu ve deprem kaç şiddetindeydi? İşte, Kandilli ve AFAD’ın 23 Eylül deprem listesi…

23 Eylül 2021, Perşembe 09:47 Son Güncelleme:
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Bugün Yalova’da yaşayan pek çok vatandaş, “Deprem mi oldu?” araştırması içinde girdi. Sabah saatlerinde hissedilen sarsıntı vatandaşlarda tedirginliğe neden olurken, ilk bilgiler AFAD ve Kandilli'den geldi. İşte, 23 Eylül bugün deprem listesi…

YALOVA’DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD’ın internet sitesinde yayınlanan bilgilere göre, 23 Eylül Perşembe sabah saat 08.57’de Yalova’da bir deprem meydana geldi.

Yalova’da olan depremin şiddeti 3.0 olarak ölçülürken, 7.01 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

﻿﻿23 EYLÜL BUGÜN DEPREM LİSTESİ

 

 

 

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