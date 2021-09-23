Bugün Yalova’da yaşayan pek çok vatandaş, “Deprem mi oldu?” araştırması içinde girdi. Sabah saatlerinde hissedilen sarsıntı vatandaşlarda tedirginliğe neden olurken, ilk bilgiler AFAD ve Kandilli'den geldi. İşte, 23 Eylül bugün deprem listesi…

YALOVA’DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD’ın internet sitesinde yayınlanan bilgilere göre, 23 Eylül Perşembe sabah saat 08.57’de Yalova’da bir deprem meydana geldi.

Yalova’da olan depremin şiddeti 3.0 olarak ölçülürken, 7.01 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

﻿﻿23 EYLÜL BUGÜN DEPREM LİSTESİ