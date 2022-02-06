Son depremler...Yalova'da saat 15.07'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 3.9 olarak açıkladı.

Kandilli Rasathanesi, Yalova'nın Armutlu İlçesinde yerin 2 km derinliğinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre ise merkez üssü Gemlik Körfezi Armutlu olan depremin büyüklüğü 3.9 olarak kaydedildi.



