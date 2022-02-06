Türkiye Yalova'da deprem! Yalova'daki depremin büyüklüğü 4.1!

Yalova'da deprem! Yalova'daki depremin büyüklüğü 4.1!

Türkiye

Yalova'da deprem! Yalova'daki depremin büyüklüğü 4.1!

Son depremler... Yalova'da deprem oldu. Yalova'da depremin büyüklüğü 4.1 olarak duyuruldu. AFAD saat 15.07'deki depremin şiddetini 3.9 olarak açıkladı.

06 Şubat 2022, Pazar 15:29 Son Güncelleme:
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Son depremler...Yalova'da saat 15.07'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 3.9 olarak açıkladı.

Kandilli Rasathanesi, Yalova'nın Armutlu İlçesinde yerin 2 km derinliğinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre ise merkez üssü Gemlik Körfezi Armutlu olan depremin büyüklüğü 3.9 olarak kaydedildi.


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