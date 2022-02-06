Yalova'da deprem! Yalova'daki depremin büyüklüğü 4.1!
Son depremler... Yalova'da deprem oldu. Yalova'da depremin büyüklüğü 4.1 olarak duyuruldu. AFAD saat 15.07'deki depremin şiddetini 3.9 olarak açıkladı.
06 Şubat 2022, Pazar 15:29 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Son depremler...Yalova'da saat 15.07'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 3.9 olarak açıkladı.
Kandilli Rasathanesi, Yalova'nın Armutlu İlçesinde yerin 2 km derinliğinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre ise merkez üssü Gemlik Körfezi Armutlu olan depremin büyüklüğü 3.9 olarak kaydedildi.
https://twitter.com/Kandilli_info/status/1490299555761508357
BUNLARI DA OKUYUN