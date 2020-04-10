Yalova'da 'doktor' şarkısını coronaya uyarlayan polis izleyenleri gülümsetti
Yalova'da polis memuru, 'doktor' şarkısını coronaya uyarlayarak vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yaptı. İzleyenleri gülümseten video kısa sürede büyük beğeni topladı.
10 Nisan 2020, Cuma 14:28 Son Güncelleme:
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Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Altınova ilçesinde devriye görevi yaparak, koronavirüse karşı vatandaşları evde kalmaları ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.
Vatandaşlar alkışladı
'Evde Kal' anonsunu şarkı söyleyerek yapan polis memuru İbrahim Vatansever'in moral veren anları ise bir vatandaş tarafından görüntülendi. Polis aracından, "Çaresiz derdimin, sebebi belli. Evde kal, evde kal, evde kal Türkiyem. Deva bulmaz derdin böyle gezince, evde kal, evde kal Türkiyem" diye şarkı söyleyerek halkı uyaran polis ekiplerine vatandaşlar alkışlarla cevap verdi.Kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandıran video, çok sayıda yorum ve beğeni aldı.
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