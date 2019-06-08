Yalova'da feci kaza! Fayanslar yola saçıldı
Yalova'da, dönüş yaparken sürücüsünün kontrolünden çıkan fayans yüklü kamyonet devrildi. Kazada, sürücü T.K. yaralanırken kamyonetteki fayanslar yola saçıldı
Kaza, sabah saatlerinde Yalova Tonami Meydanı'ndaki kavşakta meydana geldi. Bursa'dan yüklediği fayansları Kocaeli’ye götüren T.K.'nin (42) kullandığı kamyonet, dönüş yaptığı sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.
Kazada, sürücü T.K. yaralanırken kamyonetteki fayanslar yola saçıldı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan T.K., ardından ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Yola saçılan fayanslar nedeniyle trafik bir süre durdu. İtfaiyenin temizleme çalışmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.
DHA