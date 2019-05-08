Yalova'da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Yalova merkezli 11 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzaf subay ve astsubayların da bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

08 Mayıs 2019, Çarşamba 12:02
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Yalova'da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi.

15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yalova merkezli Ankara, Kayseri, Zonguldak, Kocaeli, Balıkesir, İzmir, Bursa, Muş, Muğla ve Tekirdağ’da düzenlenen baskınlarda muvazzaf 3 subay ve 6 astsubay ile 3 emekli astsubay, KHK ile ihraç edilen 2 astsubay ve 1 askeri öğrenci, toplam 15 kişi gözaltına alındı.

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