Türkiye Yalova'da otomobilin çarptığı polis şehit oldu

Yalova'da otomobilin çarptığı polis şehit oldu

Türkiye

Yalova'da otomobilin çarptığı polis şehit oldu

Yalova'da uygulama noktasında bir otomobilin çarptığı polis yaralandı. Polis memuru hastanede şehit oldu.

26 Mayıs 2021, Çarşamba 09:26 Son Güncelleme:
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Yalova-Bursa kara yolunda gece saatlerinde uygulama noktasında görevli polis memuru Mustafa Emanetoğlu'na (48), "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı araç çarptı.

Ağır yaralanan Emanetoğlu, kaldırıldığı Yalova Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis memuruna çarpıp kaçan sürücü ise ekipler tarafından bir saat süren kovalamacanın ardından durduruldu. Araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.

Şehit polisin naaşının, Valilik bahçesinde yapılacak törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kocaeli'nin Kandıra ilçesine gönderileceği öğrenildi.

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