Yalova’da park halindeki otomobile kamyon çarptı
Yalova’da kontrolden çıkan bir kamyonun çarptığı park halindeki otomobile çarptı. Kazada otomobil içerisindeki Zafer Kaynar ve Sergen Çeri yaralandı
Bursa’dan Kocaeli’nin Karamürsel ilçesine seyreden Selçuk Aydın’ın kullandığı kamyon, Yalova-Bursa karayolu şehirlerarası otobüs terminali mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde duran otomobile çarptı.
Kazada, çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilin sürücüsü Zafer Kaynar ve araçta bulunan Sergen Çeri yaralandı. Bu kişiler sağlık ekiplerince Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre polis ekiplerince kontrollü sağlandı.
AA