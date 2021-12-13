Türkiye Yalova'da sahte içki içtikleri belirtilen 2 arkadaş ölü bulundu

Yalova'da sahte içki içtikleri belirtilen 2 arkadaş ölü bulundu

Türkiye

Yalova'da sahte içki içtikleri belirtilen 2 arkadaş ölü bulundu

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde sahte içki içtikleri belirtilen Ekrem Tekir ve arkadaşı Mehmet Yazgan ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

13 Aralık 2021, Pazartesi 17:59 Son Güncelleme:
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Oto tamirciliği yapan Ekrem Tekin, kaldığı iş yerini dün sabah açmadı. Bunun üzerine Tekin’in arkadaşları durumu polise bildirdi. Gelen ekipler, gerekli izinlerin alınmasının ardından çilingirle girdiği iş yerinde Ekrem Tekir’in cansız bedeniyle karşılaştı.

Komşularının ifadelerine başvuran polis ekipleri, Ekrem Tekir’in yakın arkadaşı Mehmet Yazgan ile bir gün önce akşam saatlerinde Sahte Içki içtiğini tespit etti. Yalnız yaşayan Yazgan’ın evine giden ekipler, kapıyı açan olmayınca çilingir çağırdı. Kapıyı açtırıp içeri giren ekipler Yazgan’ı da ölü buldu. Olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından Tekir’in cesedi, otopsi için Sakarya Adli Tıp Kurumu’na, Yazgan’ın cesedi ise İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Otopsinin ardından cenazeler, aileleri tarafından teslim alındı. Ekrem Tekin Yalova’da, Mehmet Yazgan ise Adapazarı’nda toprağa verildi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatırken, Tekir ve Yazgan’ın ölüm nedeni otopsi raporuyla belli olacak.


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