Yamaç Koçovalı ölecek mi? Çukur’un final bölüm fragmanı yayınlandı

Dört sezondur ekranlarda fırtınalar estiren Çukur, son bölümüyle ekranlara geliyor. Özellikle son haftalarda yaşananlar dizinin tansiyonunu her bölümde biraz daha artırırken, Çukur’un final bölüm fragmanında Yamaç Koçovalı ve Amca arasında yaşanan mücadele nefes kesici bir hal alıyor. Peki, Yamaç Koçovalı ölecek mi? İşte, Çukur son bölüm fragmanı ve finale dair detaylar…

YAMAÇ KOÇOVALI ÖLECEK Mİ?

Çukur dizisinin başrolünde yer alan Yamaç Koçovalı dizinin final bölümünde Amca ile amansız bir mücadeleye giriyor. Final bölü fragmanında bu mücadelenin yanı sıra bir cenaze töreni de görülüyor. Fragmandaki cenaze töreninde tabut üzerinde ve semt halkının yakasında resmi olması nedeniyle Yamaç Koçovalı ölüyor u soruları dolaşırken, dizinin pek çok hayranı sosyal medya üzerinden bunun senaryo gereği olduğunu söylüyor. Ancak Yamaç Koçovalı’nın ölüyor mu sorusu 7 Haziran Pazartesi akşamı yayınlanan son bölümle yanıtını bulacak.

ÇUKUR’UN FİNAL BÖLÜM FRAGMANI

Çukur’un merakla beklenen büyük finalinde Yamaç ve Amca ölüm ile savaşacak. Koçovalı ailesi ve Çukur hayatlarının en büyük sınavını verirken, fırtına son kez kopacak.

Herkesin her şeyi göze aldığı son savaş nefesleri keserken; kimin kazanıp, kimin kaybedeceği, kimin yaşayıp, kimin öleceği merakla beklenecek.

Geçmişten gelen misafirler, büyük sürprizler, fedalar ve vedaların damga vuracağı Çukur’un büyük finalinde tansiyon bir an bile düşmezken; Koçovalılar hem acıya hem de mucizelere aynı anda tanıklık edecek. Unutulmaz bir vedayla Çukur için her şey sonsuza kadar değişecek.