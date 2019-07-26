Yamaç paraşütlerini izlemek isterken kayalıklardan düştü

Yaklaşık 900 metre yükseklikteki Kapıkaya’da kayalıkların üzerinde yamaç paraşütü gösterilerini izleyen Şenol Şen (53), dengesini kaybederek 30 metreden düştü.

VÜCUDUNDA ÇOK SAYIDA KIRIK OLUŞTU

Ayağında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Şen’i kurtarmak için olay yerine Samsun Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı arama ve kurtarma birliği ekipleri çağrıldı.

NEYSE Kİ DURUMU İYİ

Ekipler Şen’i halatlar yardımıyla yukarı çıkardı. 112 Acil ekiplerine teslim edilen Şen, Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Şen’in durumun iyi olduğu bildirildi.

AA