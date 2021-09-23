Türkiye Yamaçlı grubuna operasyon! Adana ve İstanbul'da çok sayıda gözaltı

Yamaçlı grubuna operasyon! Adana ve İstanbul'da çok sayıda gözaltı

Türkiye

Yamaçlı grubuna operasyon! Adana ve İstanbul'da çok sayıda gözaltı

Adana ve İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'ın sözde emiri tutuklu Mahmut Özden'in kurduğu Yamaçlı grubuna yönelik operasyon düzenlendi. 14 kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

23 Eylül 2021, Perşembe 10:17 Son Güncelleme:
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Terör örgütü DEAŞ'ın faaliyet ve yapılanmasını deşifre etmek için çalışmalarını sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şu an cezaevinde bulunan örgütün sözde emiri Mahmut Özden'in kurduğu, geçen yıllarda operasyonlar sonucu dağılan Yamaçlı grubunun yeniden toparlanma içerisinde olduğunu saptadı.

Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucu yapılanma içerisine dahil olduğu öne sürülen 14 kişi belirlendi. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından Adana ve İstanbul'da 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. TEM ve Özel harekat polislerinin demir kapıları koç başlarıyla kırarak girdikleri evlerde yapılan aramalarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.


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