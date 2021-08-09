Magazin Yaman bile onları bir araya getiremedi

Yaman bile onları bir araya getiremedi

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Yaman bile onları bir araya getiremedi

10 yılın ardından 2018’de boşanan Mustafa Sandal ve Emina Jahovic, 13 yaşına basan oğulları Yaman'ın doğum gününde bile bir araya gelmedi.

09 Ağustos 2021, Pazartesi 07:01 Son Güncelleme:
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Mustafa Sandal ile şarkıcı Emina Jahovic 10 yıllık evliliklerine 2018’de nokta koymuştu. Boşandıktan sonra çocukları için sık sık buluşan çift, son zamanlarda yaşadıkları nafaka krizi nedeniyle ilk gözağrıları Yaman’ın doğum gününde bile bir araya gelmedi. Emina, Yaman için “Artık büyüyorsun ve benim süper adamım oluyorsun” derken, Mustafa Sandal, “Hâlâ en mutlu olduğum an; seni ilk gördüğüm o an. Unutma ki; en samimi dostun ve sana en yakın kılavuz olmak için yaşayan bir baban var” diye konuştu.

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