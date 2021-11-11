Dünya Yamuna Nehri zehirli köpükle kaplandı

Yamuna Nehri zehirli köpükle kaplandı

Dünya

Yamuna Nehri zehirli köpükle kaplandı

Hindistan'ın kutsal olarak bilinen Yamuna Nehri endüstriyel atıklar nedeniyle zehirli köpükle kaplandı. Bazı vatandaşların, kar görüntüsüne benzer zehirli köpüğe rağmen dini ritüellerini gerçekleştirmek üzere nehirde yıkandığı kaydedildi.

11 Kasım 2021, Perşembe 08:08 Son Güncelleme:
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CNN’in haberine göre, Yamuna Nehri’nde bazı vatandaşların, kar görüntüsüne benzer zehirli köpüğe rağmen dini ritüellerini gerçekleştirmek üzere nehirde yıkandığı kaydedildi. Uzmanlara göre, endüstriyel atıkların neden olduğu zehirli köpükler solunum ve cilt sorunlarına neden olabilecek düzeyde amonyak ve fosfat içeriyor.

Nehirde yıkananlardan bazıları, suyun son derece kirli olduğunu ancak dini ritüellerini gerçekleştirmek için başka seçenekleri bulunmadığını ifade etti.

Press Trust of India’da da yer alan haberde, 15 botun nehrin temizlenmesi için görevlendirildiği bildirildi.

AA

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