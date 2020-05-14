Dünya Yamyam baba oğul dünyayı dehşete düşürdü

Yamyam baba oğul dünyayı dehşete düşürdü

Dünya

Yamyam baba oğul dünyayı dehşete düşürdü

Ukrayna’da eski bir polisi öldüren, cesedinden de yemek yapan yamyam baba-oğul, dünyayı dehşete düşürdü.

14 Mayıs 2020, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ukrayna’nın Kharkiv kentinde bir depo kapısında ceset bulundu. Mahalleli polise haber verdi. Polis, cesedin başının kesik, bazı organlarının da eksik olduğunu belirledi. Kayıp ilanlarına bakıldı. Cesedin kayıp eski polis Yevgeny Petrov’a (45) ait olabileceği ihtimali üzerine eşi çağrıldı. Eşi, Petrov’u kıyafetlerinden teşhis etti.

Evsize yedirdiler

Petrov’un en son Maxim Kostyukov (42) ve oğlu Yaroslav (21) ile görüştüğü belirlendi. Baba oğul, birlikte içtiklerini, çıkan tartışma sonucu Petrov’u öldürdüklerini itiraf etti. Kafasını, kalbini, böbreklerini, karaciğerini kesip pişirerek bir evsize yedirdikleri ortaya çıktı. Cinayeti mahkemede soğukkanlılıkla anlatan baba oğula 15 yıl hapis verildi.

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Kitapçılar ve yayınevleri sıkıntılı
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Çinli hackerların Kovid-19'u araştıran merkezleri hedef aldığı iddia edildi