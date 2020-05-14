Yamyam baba oğul dünyayı dehşete düşürdü

Ukrayna’nın Kharkiv kentinde bir depo kapısında ceset bulundu. Mahalleli polise haber verdi. Polis, cesedin başının kesik, bazı organlarının da eksik olduğunu belirledi. Kayıp ilanlarına bakıldı. Cesedin kayıp eski polis Yevgeny Petrov’a (45) ait olabileceği ihtimali üzerine eşi çağrıldı. Eşi, Petrov’u kıyafetlerinden teşhis etti.

Evsize yedirdiler

Petrov’un en son Maxim Kostyukov (42) ve oğlu Yaroslav (21) ile görüştüğü belirlendi. Baba oğul, birlikte içtiklerini, çıkan tartışma sonucu Petrov’u öldürdüklerini itiraf etti. Kafasını, kalbini, böbreklerini, karaciğerini kesip pişirerek bir evsize yedirdikleri ortaya çıktı. Cinayeti mahkemede soğukkanlılıkla anlatan baba oğula 15 yıl hapis verildi.