Türkiye 'Yan baktın' kavgasında kan aktı! Bir kişi hayatını kaybetti

'Yan baktın' kavgasında kan aktı! Bir kişi hayatını kaybetti

Türkiye

'Yan baktın' kavgasında kan aktı! Bir kişi hayatını kaybetti

Sultangazi'de, iddiaya göre, iki grup arasında 'yan baktın' kavgası çıktı. Kavgada bıçaklanan 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

10 Kasım 2021, Çarşamba 11:00 Son Güncelleme:
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Olay, önceki gün saat 22.30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi'nde yaşandı. Sokak içerisinde bulunan boş bir arazide arkadaşıyla sohbet eden İbrahim Sevmiş (21) ile iddiaya göre bu sırada sokaktan geçen kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce 'yan baktın' tartışması yaşandı. Sevmiş'e ve yanında bulunan arkadaşına "Bize yan mı bakıyorsunuz?" diyen kişiler, daha sonra iki arkadaşı darp etmeye başladı. Kavga sırasında taraflardan biri yanındaki bıçakla Sevmiş ve arkadaşına saldırdı. Saldırı sırasında Sevmiş kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle ağır şekilde yaralanırken, arkadaşı da kolundan yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, Sevmiş, yaralı bir şekilde olay yerine 200 metre mesafede bulunan evine doğru yürümeye çalıştı. Kısa bir süre sonra ise sokak ortasında yere yığıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Sevmiş ve arkadaşı Ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sevmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Sevmiş'in cenazesi dün ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yayla Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kolundan yaralanan arkadaşının hastanedeki tedavisi ise devam ediyor.  



"BİR SÜRE SONRA YERE DÜŞTÜ"  

Olay anını anlatan mahalle sakinlerinden Serdar Özdemir, "Ben esnafım burada. Gürültü sesini duydum dışarı çıktım. Akşam saatlerinde gençler 'yan baktın' meselesinden dolayı kendi aralarında tartışıyorlar. Daha sonra birbirine giriyorlar. Biri belindeki bıçağı çıkarıyor. Bıçağı çıkardıktan sonra bir kaç kişi kaçıyor. Ölen çocuk bıçaklanıyor. Yaralandıktan sonra aşağı doğru yürüyor. Bir süre sonra yere düştü" dedi. 

DHA

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