Yanak dolgusu daha genç görünmeyi sağlıyor

Yanakların iyileştirilmesi, cildi içten dolduran bir dolgu maddesi enjekte edilerek sağlanır. Bu kayıp hacmi doldurarak tedavi ile yanakları yuvarlak hale getirebiliyor. Bu işlem aynı zamanda çevreleyen ciltteki yüzeysel çizgileri ve kırışıklıkları da doldurabilir. Çoğu hasta, tedavinin onların kendilerini daha genç hissetmesini ve daha genç görünmesini sağladığını ve sonuç olarak özgüvenini geri kazandırdığını belirtmektedir.

Yanak dolgusu kimler için uygundur?

Bu tedavi, yanaklarının olması gerektiği gibi belirgin olmadığını düşünen kadın ve erkeklere sunulmaktadır. İdeal adaylar genel sağlığı yerinde olanlar ve ideal kilosuna yakın olan kişiler için uygundur.

İlk önceleri yaşlanma belirtileri fark edilmeye başlayan daha olgun insanlar üzerinde gerçekleştirilse de, yanaklarında yeterli dolgunluk bulunmayan genç hastalara da yapılır. Bazı hastalar, tam cerrahi tedaviye başlamadan önce daha invaziv kozmetik cerrahilerin potansiyel sonuçlarını "denemek" için bu gibi enjeksiyonları kullanırlar.

Yanak dolgusu nasıl uygulanır?

Bir yanak dolgusu tedavisini klinik ortamda gerçekleştirmek için yaklaşık 30 dakika sürer. Cerrahi operasyonların aksine, bu tedavide insizyon gerektirmez. Dermal dolgu, bir sıvı veya jel biçiminde, yanaklara ve etrafında önceden seçilmiş lokasyonlara enjekte edilir. Yanak dolgusundan sonra, bandaj vs. gerekmeksizin hemen klinikten ayrılabilirsiniz. Normal hayatınıza hiç ara vermeden devam edebilirsiniz.

Yanak dolgusundan sonra dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Operasyondan sonra bazen çok hafif morluk oluşabilir, ancak genellik ile minördür ve makyajla kolaylıkla gizlenir. Kalıcı olmayan yanak dolgusunun etkileri tipik olarak 6 - 12 ay arasında sürebilir. Zamanla, yanaklar yavaş yavaş eski haline geri döner. Bu yüzden enjeksiyonun tekrarlanması gerekir. Çoğu hasta, yanaklarının şeklini korumak için düzenli enjeksiyon uygulamasını tercih etmektedir.

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